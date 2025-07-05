Без отца остались две дочери: на фронте погиб военный из Киевской области Юрий Бредак. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Юрий Бредак. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 23 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

"23 июня, защищая Украину от врага, погиб житель Ирпенской громады, воин, отец, патриот – Юрий Бредак (позывной "Клевер"). Последние 15 лет Юрий вместе с семьей жил в Ирпене. Имел собственное дело – устанавливал кондиционеры и изготавливал системы вентиляции. Больше всего ценил семью, труд и честность", – написал Маркушин.

До службы в ВСУ Юрий был талантливым украинским спортсменом – мастером спорта по академической гребле, многократным призером чемпионатов Украины и международных соревнований.

В 2021 году подписал контракт со 130-м батальоном теробороны. С началом полномасштабного вторжения России защищал Киевскую область. Впоследствии воевал в составе других подразделений на горячих направлениях: Донетчина, Херсонщина, Харьковщина, Запорожское направление. Был ранен, но после восстановления вернулся на фронт.

"Юрий мечтал о победе, о мирной жизни с семьей и воспитании двух дочерей – 16 и 12 лет. Прощание с Героем состоится в понедельник, 7 июля", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Алексей Душкин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 2 июля.

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