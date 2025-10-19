Украина переживает 'самые холодные дни': Диденко сказала, когда вернется тепло и будет ли +20

В воскресенье, 19 октября, и в понедельник, 20 октября, в Украине будут наблюдаться самые холодные дни. Однако уже со вторника, 21 октября, ожидается "скромное" потепление.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что столбики термометров не покажут +20 градусов, но на юге воздух прогреется выше 14 градусов.

"Сегодня-завтра в Украине – самые холодные дни. А уже со вторника потеплеет! Сразу замечу – речь не идет о +20 градусов или что-то такое, потепление будет скромным, но оно, по прогнозу, ожидается", – говорится в сообщении.

Тепло в Украине еще задержится

По словам Диденко, уже в ближайшие дни температура воздуха повысится до +10...+14 градусов. На юге и западе страны во второй половине недели столбики термометров могут показать даже выше этих отметок.

В воскресенье, 20 октября, дневная температура в большинстве областей составит +6...+9 градусов, на юге и в Закарпатье – до +11. Самой прохладной будет ночь в западных регионах, там ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов.

На остальной территории минимальная температура будет колебаться в пределах +1...+5 градусов.

Что с осадками?

Что касается осадков, то в понедельник дожди пройдут в большинстве регионов Украины из-за влияния циклона. Исключением станет западная часть страны, где благодаря антициклону возможны даже кратковременные прояснения или солнечная погода.

Погода в столице

В Киеве 20 октября ожидается прохладная и влажная погода с периодическими дождями. Дневная температура составит около +7...+8 градусов. По прогнозу, самым теплым днем в столице на этой неделе будет четверг, 23 октября.

"А пока и знаем, и видим, что холодно – одеваемся, двигаемся. Со вторника – потеплеет", – резюмировала синоптик.

Как писал OBOZ.UA, на курорте "Буковель" в Карпатах 18 октября выпал снег. Также снегопад зафиксировали в субботу на Синевирском перевале. Погодные модели прогнозировали совсем небольшой снежный покров в ночь на 19 октября – в среднем около 1,2 см у подножия гор.

