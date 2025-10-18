Буковель в середине октября засыпало снегом. Фото, видео

На курорте "Буковель" в Карпатах 18 октября заснежило. Погодные модели прогнозируют совсем небольшой снежный покров в ночь на 19 октября – в среднем около 1,2 см у оснований гор.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные портала snow-forecast.com. Тем не менее, посетители курорта успели поделиться в соцсетях красивыми видео с лапатым снегом в воздухе.

Снег на верхней станции подъемника 5 на "Буковеле" в полночь 19 октября; высота – 1100 метров, температура – 0 градусов.

Также снегопад зафиксировали в субботу на Синевирском перевале.

Снегом присыпало и Драгобрат: гора выглядела действительно зимней, несмотря на середину октября (на первом видео – начало снегопада).

Горный регион пережил землетрясение накануне осеннего снегопада

Главный центр специального контроля 17 октября около 12:30 зарегистрировал подземные толчки. Эпицентр был возле поселка Воловец Мукачевского района Закарпатской области на глубине 3 км.

Магнитуда – 1,5 (по шкале Рихтера). По классификации землетрясений относится к неощутимым.

Как ранее писал OBOZ.UA, в субботу и воскресенье (18 и 19 октября) на территории Украины прогнозируются дожди, а местами и мокрый снег. Прохладнее всего будет на западе и севере Украины, где температура днем не превысит +5...+8 градусов.

