Ударят морозы до минус 15: метеоролог предупредила о 'сюрпризах' в декабре в Украине

В декабре 2023 погода удивит украинцев "сюрпризами". В середине первого зимнего месяца ударят морозы до -15 градусов по Цельсию, хотя похолодание будет непродолжительным.

Об этом OBOZ.UA рассказала метеоролог, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова. По ее словам, в декабре будет преобладать мягкая и достаточно теплая для этого времени года погода.

Метеоролог отметила, что сильное похолодание будет продолжаться всего несколько дней, после чего снова последует потепление.

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"Все похолодания будут очень кратковременными, неустойчивыми, они будут очень быстро меняться и переходить на более высокие температуры, пусть и незначительные, практически обойдется без особых морозов – 0…+5 градусов в дневное время", – спрогнозировала Мартазинова.

Также, по ее словам, осадков будет мало. В основном это снег с дождем или мокрый снег из-за плюсовых температур воздуха.

Метеоролог добавила, что в последние годы зимы в Украине достаточно похожи друг на друга: температурный режим – неустойчивый, столбики термометров – "качаются".

Напомним, согласно данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в Украине будет сравнительно тепло, но солнце будут прикрывать дождевые облака. Удобная погода с +27 °С и без осадков сможет насладиться разве что жители южных регионов. Народные же синоптики говорят, что и на остальной территории страны в эти выходные ожидается потепление.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Мартазинова спрогнозировала, что погода на Новый год в Украине, вероятно, снова будет аномально теплой, без снега и мороза. Осадки возможны только в виде небольшого мокрого снега. Грядущая зима, как и прошлая, будет сопровождаться температурными "качелями".

– Синоптики сайта meteo.ua сообщили, что похолодание в Украине, которое ожидается во многих областях в конце текущей семиденки (16-22 октября), не будет окончательным. Практически во всех регионах на следующей неделе (23-29 октября) температура снова повысится.

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