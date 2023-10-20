В Украину придет потепление до +27, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на выходные. Карта

В ближайшие дни в Украине будет сравнительно тепло, но солнце будут прикрывать дождливые облака. Комфортной погодой с +27 °С и без осадков смогут насладиться разве что жители южных регионов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Народные же синоптики говорят, что и на остальной территории страны в эти выходные ожидается потепление.

Согласно прогнозу УкрГМЦ, по сравнению с концом рабочей недели уже 21 октября температура в стране воздуха ощутимо повысится. В частности, ночью она в среднем составит +7…+9 °С, а днем термометры будут показывать +13…+15 °С, местами же – до +26 °С.

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Во всех областях в субботу ожидается переменная облачность. Сухо будет только на юге. Дожди прогнозируют на западе, а также Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине и Луганщине.

В воскресенье, 22 октября, почти по всей территории страны будет пасмурно и дождливо, кроме как на востоке и юге.

Ночью столбики термометров установятся на уровне +7… +9 °C, хотя на северо-востоке опустится до +6 °C. Днем же средняя температура покажет +14… +16 °C, в центральных и южных областях +22… +25 °C.

По прогнозу народного синоптика Наталии Диденко, выходные в Украине отметятся потеплением. В частности, в Киеве 21 октября ожидается +10… +13 °С, а 22 октября – до +18 °С. В Одесской области в субботу столбики термометров вообще покажут до +27 °С. На выходных в большинстве регионов страны не будет серьезных осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики уже пытаются прогнозировать погоду на Новый год в Украине, отмечая, что она будет аномальной. В частности, зимой ожидаются температурные "качели" и отсутствие большого количества снега.

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