Погода на Новый год в Украине будет аномальной: метеоролог дала прогноз

Погода на Новый год в Украине, вероятно, вновь будет аномально теплой, без снега и мороза. Осадки возможны только в виде небольшого мокрого снега. Грядущая зима, как и прошлая, будет сопровождаться температурными "качелями".

Такой прогноз эксклюзивно для OBOZ.UA озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова. По ее словам, в последние годы зимы в Украине "одна за другой" невероятно похожи.

В частности, погода в декабре, как и в ноябре 2023 года, практически не будет отличаться от той, которая была в прошлом году, прогнозирует метеоролог.

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В то же время зимы стали "неустойчивыми по температурному режиму". Это означает, что, как и в прошлые годы, этой зимой снова ожидаются температурные "качели", хотя и не столь сильные, как, в частности, в теплое время года, когда температура воздуха менялась на 10 градусов в течение двух дней, говорит Вазира Мартазинова.

По прогнозу метеоролога, осадков зимой будет мало. Из-за в основном плюсовых температур ожидается преимущественно снег с дождем или мокрый снег.

"Все похолодания будут очень кратковременными, очень неустойчивыми, они будут очень быстро меняться и переходить на более высокие температуры, пусть и незначительные, практически обойдется без особых морозов – 0…+5 градусов в дневное время", – говорит специалист.

Что касается погоды на Новый год – 2024, она, вероятно, снова будет вовсе не новогодней, без снега и мороза, прогнозирует Вазира Мартазинова.

"Учитывая предыдущий год идет такая же аналогия", – сказала она и добавила, что стоит ожидать небольшой "плюс" днем и 0 или небольшой "минус" в ночные часы.

Осадки в праздничные дни, если и будут, то незначительные и в виде мокрого снега, прогнозирует метеоролог.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На осенние каникулы в Украине ожидается потепление. Выше всего столбики термометров поднимутся на юге Украины.

– По данным синоптиков, похолодание вплоть до морозов придет в Украину в начале ноябряю. На севере страны прогнозируют до -6, в других регионах – существенно теплее.

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