В Украину после "дыхания зимы" ворвется потепление до +22, но повезет не всем: синоптики дали прогноз

Похолодание в Украине, которое ожидается во многих областях в конце текущей семидневки (16-22 октября), не будет окончательным. Практически во всех регионах на следующей неделе (23-29 октября) температура снова повысится.

Согласно прогнозу погоды на сайте meteo.ua, наиболее теплым в течение следующих 30 дней будет юг Украины. В Одессе сильного похолодания вообще не ожидается. В воскресенье, 22 октября, когда в ряде других городов прогнозируют пик холодной погоды, в Одесской области может быть до +22 градусов выше нуля.

После этого температура в Одессе снизиться на несколько градусов, но без резких перепадов.

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Холод накроет Николаев в субботу, 21 октября. В этот день воздух максимально прогреется до +8. Но уже в воскресенье, 22-го числа, бабье лето вернет свои права. Синоптики ожидают, что в этот день в Николаевской области будет примерно +21 градус тепла.

В Харькове в воскресенье, 22 октября, будет холодно, всего до +4 выше нуля. Кроме того, вероятен дождь со снегом. Но с понедельника, 23-го числа, столбики термометров покажут более приятную температуру. Потепление станет устойчивым примерно в конце следующей недели.

Во Львове в субботу и воскресенье, 21 и 22 октября, будет всего +3 градуса. В понедельник и вторник, 23 и 24-го, прогнозируется незначительное повышение температуры воздуха на один градус. Зато уже в среду, 25 октября, во Львовской области прогнозируют +13.

В Киеве самая холодная погода в ближайший период ожидается в воскресенье, 22 октября, – всего до +2 градусов максимум. В первый день новой недели, 23-го числа, температура повыситься лишь немного, до +5. Во вторник и среду, 24 и 25 октября, будет +7, но после этого дневная температура снова установиться на уровне выше +10 градусов.

Как писал OBOZ.UA:

– Синоптик Наталья Диденко ожидает, что в конце этой недели на севере и западе страны местами пройдет мокрый снег.

– Эксперт Укргидрометцентра Вазира Мартазинова считает, что во второй месяц осени "бабьего лета" в классическом понимании не будет.

– В начале ноября в Украине, согласно предварительному прогнозу, может быть новое похолодание вплоть до морозов. Ночью на севере страны будет до -6, хотя на других территориях существенно теплее.

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