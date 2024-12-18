Ударят ли в Украине сильные морозы на Новый год: прогноз синоптика

На Новый год в Украине существенного похолодания не предвидится. Погодные условия будут достаточно мягкими – без сильных морозов и снегопада.

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В последние дни года будет минимум осадков. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Синоптик предупредила, что делать точные прогнозы погоды на Новый год пока рано. Вместе с тем, по предварительным данным, сильных морозов на праздник не ожидается.

"Пока похоже, что сильных морозов не должно быть. После Рождества будет преобладать поле повышенного давления. Скорее всего, в последние дни года будет минимум осадков", – рассказала синоптик.

При этом Птуха добавила, что определенное снижение температуры возможно 31 декабря и 1 января. Похолодание вероятно за счет процессов с северо-запада.

"Но учитывая то, какие климатические условия у нас складываются, вряд ли речь идет о долгосрочных понижениях температуры и сильных морозах", – подытожила она.

Напомним, на Сочельник и Рождество погодные условия в Украине будут диктовать атмосферные фронты с юго-запада. В результате в праздничные дни температура воздуха будет плюсовой.

Как сообщал OBOZ.UA, зима в Украине 2024-2025 будет относительно теплой, но не исключается поступление арктического холода. Такой прогноз дала кандидат географических наук Вера Балабух. По ее словам, самым холодным зимним месяцем станет январь, но сильных осадков не ожидается.

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