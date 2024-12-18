Украинцев ждет 'сюрприз' с погодой на Сочельник и Рождество: синоптик дала прогноз

На Сочельник и Рождество погодные условия в Украине будут диктовать атмосферные фронты с юго-запада. В результате на праздничные дни температура воздуха будет плюсовой.

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Также 24-25 декабря стоит готовится к осадкам в некоторых регионах. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, на выходных перед Рождеством температурные показатели немного снизятся. Однако на следующей неделе в результате процессов с юго-запада температура может снова повыситься до плюсовых значений.

Синоптик прогнозирует, что в дневные и у ночные часы будет преобладать плюсовая температура до 4 градусов, а ночью будет около 0 градусов.

"Вечером 24 декабря и 25 декабря атмосферные фронты с юго-запада могут вызвать осадки в западных, частично центральных и северных областях. Учитывая температурные показатели, скорее всего, это будет дождь и мокрый снег. Впрочем, этот прогноз еще будет уточняться", - предупредила синоптик.

Напомним, метеорологические данные указывают на то, что во второй декаде декабря ожидается увеличение количества осадков и усиление ветра во время прохождения атмосферных фронтов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима в Украине 2024-2025 будет относительно теплой, но не исключается поступление арктического холода. Такой прогноз дала кандидат географических наук Вера Балабух. По ее словам, самым холодным зимним месяцем станет январь, но сильных осадков не ожидается.

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