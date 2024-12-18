Погода на Рождество и Новый год: в Гидрометцентре порадовали прогнозом

Зимняя погода в Украине снова меняется на почти весеннюю. В ближайшую рабочую неделю и на выходных будут преобладать плюсовые температуры, а вместо снега будет дождь. Интересно, что такой погода может быть в течение всей зимы – с кратковременными периодами похолодания и постоянными оттепелями.

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А как насчет погоды на Сочельник, Рождество и Новый год? В канун 25 декабря ожидается "плюс", а в некоторых регионах – дождь. Сильных морозов в новогоднюю ночь синоптики тоже не прогнозируют. Более подробный прогноз погоды на ближайшую неделю и зимние праздники в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

До выходных в Украине будет почти весенняя погода

После непродолжительного периода похолодания и намека на зимнюю погоду с морозами, в Украину снова пришло потепление. "Многие специалисты-климатологи говорили, что, скорее всего, на протяжении зимы, по тенденциям последнего времени, зимы у нас будут именно такие – с кратковременными похолоданиями и оттепелями. Температуры этой зимой будут колебаться в пределах -5…+5 градусов. И эта неделя показательна", – отметила Наталья Птуха.

Так, на этой неделе в Украине преобладают плюсовые температуры. "Разве что ночью в ближайшие дни может быть кое-где до -4 градусов, но днем стабильный плюс, 0…+5 градусов. На западе, юге страны плюсовая температура даже ночью, до +6 градусов, а днем до +10 градусов", – уточнила она.

До конца недели не ожидается существенных изменений погоды. В пятницу, 20 декабря, температура как в ночные, так и в дневные часы будет 0…+7 градусов, на юге страны +8…+12 градусов. На выходные, 21-22 декабря, также не ожидается особых изменений. Температура ночью -3...+3 градуса, днем -1...+5 градусов, на юге теплее, до +8 градусов, днем в Крыму вплоть до +12 градусов.

Вместо снега будет дождь или мокрый снег

Такие достаточно высокие для этого времени года температуры приведут к тому, что настоящего снега украинцы в ближайшее время не увидят, предупредила синоптик.

"Пока мы находимся в зоне атмосферного фронта, который принес дождливую и ветреную погоду, но в дальнейшем этот фронт будет покидать территорию Украины, с 18 декабря атмосферное давление будет несколько повышаться, а осадки будут постепенно прекращаться. Если они и будут, то малой интенсивности", – рассказала она.

В среду, 18 декабря, восточные и северо-восточные области, ночью некоторые западные и центральные ожидают небольшой дождь и мокрый снег. Остальные территории остаются без осадков. В четверг, 19 декабря, также без осадков, "только на северо-востоке может пролетать небольшой снежок", – предупредила Наталья Птуха.

В пятницу, 20 декабря, мимо Украины будет проходить "не слишком активный" атмосферный фронт. Ночью на крайнем западе он повлечет небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. Днем он будет уже в западных областях, местами в Винницкой и Черкасской – все это в виде небольшого дождя. На остальной территории также без осадков.

На выходные, 21-22 декабря, временами небольшой дождь и мокрый снег. "22 декабря на юге страны местами возможны умеренные осадки, но в западных и северных областях будет преобладать погода без осадков", – сообщила синоптик.

Погода в Украине на Сочельник и Рождество не будет зимней

"Если на выходных у нас несколько снизятся температурные показатели, то по расчетам, которые есть на сегодня, на следующую неделю у нас за счет процессов с юго-запада температура может снова несколько повыситься примерно до таких же плюсовых значений, как и сейчас. То есть в дневные и в ночные часы будет преобладать плюс до +4 градусов, ночью около 0 градусов", – рассказала Наталья Птуха.

Вечером 24 декабря и 25 декабря атмосферные фронты с юго-запада могут вызвать осадки в западных, частично центральных и северных областях. Учитывая температурные показатели, скорее всего, это дождь и мокрый снег. Впрочем, этот прогноз еще будет уточняться, предупредила синоптик.

Погода на Новый год: сильных морозов не будет

"Пока похоже, что сильных морозов не должно быть ", – отметила Наталья Птуха и предупредила, что делать точные прогнозы на эти дни пока рано. "После Рождества будет преобладать поле повышенного давления. Скорее всего, в последние дни года будет минимум осадков", – сказала она.

По словам синоптика, возможно определенное снижение температуры 31 декабря и 1 января "за счет процессов с северо-запада, несколько прохладнее". "Но учитывая то, какие климатические условия у нас складываются, вряд ли речь идет о длительном понижении температуры и сильных морозах", – подытожила она.

Подробный прогноз погоды в Украине от Гидрометцентра на ближайшие дни

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до воскресенья, 22 декабря.

В четверг, 19 декабря, на всей территории Украины установятся положительные температурные значения. Теплее всего будет на западе и на юге, +7… +10 градусов в дневные часы и +4… +6 градусов в ночные часы. Мокрый снег с дождем ожидается на востоке и юго-востоке.

В пятницу, 20 декабря, на запад страны придут дожди, однако будут сохраняться плюсовые температуры, до +6 градусов днем и до +4 градусов ночью. Возможны кратковременные дожди в центральных регионах и на севере. Прохладнее всего будет на северо-востоке, где столбик термометра будет подниматься до отметки всего +4 градуса, теплее всего на юге. Там воздух прогреется до +12 градусов в дневные часы.

В субботу, 21 декабря, мокрый снег и дождь ожидается в центральных регионах Украины, небольшие осадки возможны также на востоке. По всей территории Украины прогнозируется небольшое похолодание – температуры снизятся в среднем на 2-3 градуса по сравнению с предыдущим днем. Однако днем везде будет сохраняться плюс. В ночные часы в отдельных регионах возможен до -2 градусов.

В воскресенье, 22 декабря, осадки в виде дождя со снегом прогнозируются в отдельных регионах на западе, центре и востоке страны. Ожидается еще больше по сравнению с предыдущим днем похолодания – температура упадет еще на 1-2 градуса. На большей части Украины ночью могут быть небольшие морозы до -4 градусов, но в дневные часы столбик термометра будет пересекать отметку 0 градусов.