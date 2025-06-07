Ученые стали на шаг ближе к лекарству против ВИЧ: какое открытие дает новую надежду

Ученые впервые нашли способ, как сделать вирус ВИЧ видимым внутри Т-лейкоцитов CD4+. Эксперты надеются, что это станет шагом вперед в изобретении эффективного лечения вируса иммунодефицита человека.

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Открытие сделала команда из Института инфекций и иммунитета им. Питера Доэрти в Мельбурне (Австралия). Результаты обнародованы в журнале Nature Communications.

Способность вируса скрываться внутри белых кровяных CD4+ клеток является одной из главных проблем для ученых, ищущих лекарство. Это означает, что в организме есть некий "резервуар" ВИЧ, способный к реактивации, с которым не могут справиться ни иммунная система, ни медпрепараты.

Теперь исследователи надеются решить эту проблему. В основе их исследования лежит технология мРНК, которая приобрела известность во время пандемии COVID-19 – ее использовали в вакцинах Moderna и Pfizer/BioNTech.

Ученые заявили, что мРНК, "спрятанную" внутри специально разработанного жирового пузыря, можно доставить ​​в инфицированные клетки. Затем мРНК инструктирует клетки, что позволяет обнаружить вирус иммунодефицита.

По словам доктора Паулы Севааль, соавторки исследования, ранее считалось невозможным доставить мРНК в тот тип лейкоцитов, который является "домом" для ВИЧ, поскольку эти клетки не поглощают транспортировочные жировые пузырьки или липидные наночастицы (LNP).

Но ученые разработали другой тип липидных наночастиц, известный как LNP X. "Мы надеемся, что эта новая конструкция наночастиц может стать новым путем к излечению ВИЧ", – сказала Севааль.

Она призналась: когда ее коллега впервые представила результаты испытаний на еженедельном собрании лаборатории, они показались слишком хорошими, чтобы быть правдой.

"Мы отправили ее обратно в лабораторию, чтобы повторить. И она вернулась на следующей неделе с результатами, которые были столь же хороши. Поэтому нам пришлось поверить. И, конечно, с тех пор мы повторяли [эксперимент] много, много, много раз", – рассказала ученая.

"Мы были ошеломлены тем, какой была разница – раньше не работало, а потом вдруг заработало. И все мы просто сидели и ахали", – добавила она.

Потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, достаточно ли обнаружения вируса, чтобы иммунная система организма смогла с ним справиться, или же технологию необходимо сочетать с другими методами лечения.

Очевидно, что на испытания – сперва на животных и, в случае успеха, на людях-добровольцах – уйдут годы.

"В сфере биомедицины многие вещи в конечном итоге не попадают в клиники. Это печальная правда, я не хочу рисовать более красивую картину, чем есть на самом деле. Но с точки зрения конкретно лечения ВИЧ мы никогда не видели ничего даже близко такого хорошего... Мы очень надеемся, что сможем зафиксировать этот тип реакции у животных и в конечном итоге сможем сделать это и у людей", – подчеркнула Севааль.

Один из старших авторов исследования Доктор Майкл Рош заявил, что открытие может иметь более широкие последствия, выходящие за рамки ВИЧ, поскольку соответствующие белые кровяные клетки также участвуют в развитии других заболеваний, включая рак.

Напомним: в мире насчитывается почти 40 миллионов человек, живущих с ВИЧ, которым необходимо принимать лекарства до конца жизни для подавления вируса. Для многих эта болезнь становится смертельной. По данным ЮНЭЙДС, в 2023 году каждую минуту от ВИЧ умирал один человек.

Как писал OBOZ.UA, ранее в США завершили финальную фазу клинических исследований новаторской вакцины против ВИЧ, которая продемонстрировала чрезвычайную эффективность в 99%. Ленокапавир также разработан на основе технологии мРНК.

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