Убийство четырех офицеров: глава полиции Черкасской области временно сложил полномочия

Руководитель Главного управления Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма объявил о временном прекращении исполнения своих служебных обязанностей. Чиновник сложил полномочия на время проведения расследования стрельбы на Корсунщине.

Видео дня

Об этом 3 февраля сообщил сам Олег Гудыма. Правоохранитель подчеркнул, что это его собственное решение.

Решение чиновника

"В связи с трагическими событиями в Черкасской области я принял решение временно прекратить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования", – цитируют Олега Гудыму в ГУ НП в Черкасской области.

Гудыма пояснил, что его решение было обусловлено исключительно необходимостью обеспечить максимальную объективность и доверие к процессу расследования.

"Я глубоко сочувствую каждой семье, которой коснулась эта трагедия. Память о погибших обязывает нас действовать максимально ответственно и беспристрастно", – отметил он.

Что предшествовало

Напомним, что утром 27 января в Черкасской области мужчина во время задержания открыл огонь по правоохранителям. После этого спецназовцы полиции ликвидировали убийцу.

Стрельбу по правоохранителям устроил 59-летний местный житель, который ранее проходил военную службу. Инцидент произошел во время проведения следственных действий, когда полицейские пытались установить местонахождение мужчины.

Во время спецмероприятий подозреваемый открыл огонь в направлении полицейских. В результате стрельбы погибли четверо правоохранителей, пятый получил ранения.

Позже стало известно, что полицейские погибли во время операции по задержанию злоумышленника, которого подозревали в покушениях на убийство депутата горсовета.

Как сообщал OBOZ.UA, уже через два дня в Черкассах состоялась церемония прощания с указанными полицейскими, которые погибли при исполнении служебного долга.

В Луцке мужчина также открыл огонь по полицейскому, который встал на защиту женщины и ее малолетнего сына. Полицейский получил ранения, и его быстрая реакция спасла жизнь семьи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!