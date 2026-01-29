В Черкассах прощаются с четырьмя полицейскими, погибшими при задержании подозреваемого в убийстве. Фото

В Черкассах состоялась церемония прощания с четырьмя полицейскими, погибшими при исполнении служебного долга. Правоохранители пали 27 января во время задержания подозреваемого в убийстве Черкасской области.

Горожане провели погибших в последний путь, образовав "живой" коридор. Об этом сообщает "Суспільне".

В Черкассах прощаются с 36-летним майором Сергеем Сафроновым, 41-летним майором Александром Флоринским, 22-летним старшим лейтенантом Денисом Половинкой и 37-летним майором Владимиром Бойко. Траурная церемония собрала родных, коллег, представителей власти и жителей города.

Напомним, утром 27 января в Черкасской области мужчина во время задержания открыл огонь по правоохранителям. После этого спецназовцы полиции ликвидировали убийцу.

Стрельбу по правоохранителям устроил 59-летний местный житель, ранее проходивший военную службу. Инцидент произошел во время проведения следственных действий, когда полицейские пытались установить местонахождение мужчины.

Во время спецмер подозреваемый открыл огонь в направлении полицейских. В результате стрельбы погибли четверо правоохранителей, пятый получил ранения. Трое из погибших проходили службу в спецподразделении полиции, еще один был полицейским офицером общества. Все они ранее участвовали в отпоре вооруженной агрессии и имели статус участников боевых действий.

Позже стало известно, что полицейские погибли во время операции по задержанию злоумышленника, подозреваемого в покушениях на убийство депутата горсовета.

