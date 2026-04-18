"У нас еще есть ресурсы": "слуга" Остапенко сказал, какие действия РФ могут повлиять на снижение мобилизационного возраста в Украине

В Украине прогнозируют длительное продолжение всеобщей мобилизации из-за войны с Россией. В парламенте допускают, что при определенных условиях может встать вопрос об изменении мобилизационного возраста.

В то же время сейчас власть считает, что государство еще имеет достаточный ресурс без таких шагов. Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета социальной политики Анатолий Остапенко.

Он отметил, что мобилизация в Украине будет продолжаться столько, сколько продлится война. По его словам, Министерство обороны сейчас работает над соответствующими документами, которые после подготовки будет рассматривать Верховная Рада.

Остапенко допустил, что в случае увеличения мобилизационного ресурса со стороны России Украина также может прибегнуть к изменениям в законодательстве.

"Мы должны понимать, что период мобилизации у нас будет продолжаться еще долго, пока будет эта война идти, и мы понимаем, что в определенный момент наш враг может применить увеличение мобилизационного ресурса и привлечение его к войне, и мы можем также тогда рассматривать законопроекты для того, чтобы был снижен возраст гражданина, который становится на защиту родины. Но я считаю, что у нас еще есть ресурсы для того, чтобы этого не делать", – сказал Остапенко.

Нардеп отметил, что одним из таких ресурсов являются военнообязанные, которые находятся в запасе или уже завершили службу, но по разным причинам не привлечены к обороне государства.

"У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не привлечены к защите родины. У нас есть очень много силовых структур, которые мы должны, согласно Конституции, привлекать к вооруженному отпору агрессии против нашего государства", - сказал нардеп.

По его словам, необходимо также активнее работать над привлечением граждан к обороне на разных уровнях, в частности тех, кто уже имеет опыт службы.

Также он заявил о необходимости работы в направлении привлечения добровольцев и иностранцев к защите Украины.

Отдельно политик обратил внимание на экономический аспект мобилизации и важность сохранения кадрового потенциала в тылу.

"Почему? Потому что мы вымываем из сельского хозяйства, из промышленности те ценные кадры, которые сегодня должны обеспечивать то же самое войско, и производить продукцию и добавочную стоимость, которая у нас должна быть и из которой мы финансируем наши Вооруженные силы", – отметил Остапенко.

Он также подчеркнул, что финансирование армии обеспечивается государством, тогда как международные партнеры в основном помогают в других направлениях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине для военнообязанных предусмотрена ответственность за уклонение от призыва и нарушение правил воинского учета. Речь идет не только о штрафах, но и о возможных ограничениях прав, объявлении в розыск или аресте имущества.

