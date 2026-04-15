Могут ли заблокировать банковские счета из-за неявки в ТЦК: детальное разъяснение

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине для военнообязанных предусмотрена ответственность за уклонение от призыва и нарушение правил воинского учета. Речь идет не только о штрафах, но и о возможных ограничениях прав, объявлении в розыск или аресте имущества.

В частности, в случае неявки в ТЦК может применяться блокировка банковских счетов. Об этом говорится на сайте Министерства обороны.

"Да, но если придется выполнять постановление о привлечении человека к административной ответственности", – говорится в ответе оборонного ведомства на вопрос могут ли заблокировать банковские счета.

Как работает процедура

На самом деле блокировка банковских счетов возможна только в случае неуплаты штрафа за неявку в ТЦК. Сами военкоматы не имеют полномочий напрямую обращаться к банкам с требованием ограничить доступ к средствам клиентов. Такой механизм запускается исключительно после наложения административного взыскания.

Процедура, которая может привести к аресту счетов, выглядит так:

– в случае нарушения правил воинского учета (ст. 210-1 КУоАП) ТЦК накладывает штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен;

– после вынесения постановления лицо имеет 15 дней для добровольной уплаты;

– если средства не уплачены вовремя, материалы передаются в Государственную исполнительную службу, которая открывает производство.

Именно исполнитель и накладывает арест на банковские счета должника. Эта процедура аналогична случаям с неуплатой алиментов, коммунальных услуг или штрафов за нарушение ПДД.

Напомним, наличие бронирования или отсрочки от мобилизации не гарантирует отсутствие вызовов в территориальные центры комплектования. Граждан с таким статусом могут законно приглашать в ТЦК для выполнения процедур воинского учета.

Как писал OBOZ.UA, во время всеобщей мобилизации в Украине в войска могут быть призваны все военнообязанные граждане. При этом отдельные категории лиц сохраняют право на отсрочку.

