В Крыму не хватает мест для захоронения, а оккупационные власти скрывают данные о смертности: расследование

В оккупированном Крыму фиксируют острый дефицит мест для захоронения, из-за чего кладбища массово расширяют или планируют увеличивать их площади. Это происходит на фоне заявлений российских властей о якобы уменьшении смертности на полуострове.

Об этом сообщает Радио Свобода, проект "Крым.Реалии". OSINT-исследование, основанное на анализе сотен спутниковых снимков кладбищ.

Журналисты проекта "Крым.Реалии" совместно с OSINT-коллегами проанализировали спутниковые снимки 13 кладбищ в ключевых городах оккупированного Крыма, начиная с 2021 года. Всего было изучено почти 400 снимков за четырехлетний период.

По словам заведующего лабораторией геоинформационных систем Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергея Гапона, на отдельных кладбищах прирост площади достиг более 10% за последние 7-8 лет. Он отмечает, что наиболее интенсивно расширяются кладбища в крупных городах, тогда как в малых населенных пунктах рост также заметен, но его сложнее точно идентифицировать по спутниковым данным.

Самый острый дефицит мест для захоронений зафиксирован в Севастополе. Там оккупационные власти планируют увеличить площадь кладбища "Кальфа" на шесть гектаров, а кладбище "Мекензиевы горы" – еще на 33 гектара. В Симферополе кладбище "Абдал" почти полностью заполнено, поэтому новые захоронения решили перенести на участок площадью 47 гектаров вблизи села Перово.

Продюсер расследовательских проектов Рийн Альяс отмечает, что для каждого из исследованных кладбищ было подобрано примерно по 30 качественных спутниковых снимков без облаков, что позволило проследить динамику изменений с высокой точностью.

Результаты расследования ставят под сомнение официальную статистику РФ о снижении смертности в оккупированном Крыму и свидетельствуют о значительно большем уровне смертей, чем признают оккупационные власти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы, которые пережили осаду Мариуполя, публично рассказали о массовых убийствах гражданских и полном равнодушии российских военных к телам погибших. Семьи жертв годами не могут узнать судьбу своих близких, тогда как оккупационные власти признают, что часть тел гражданских фактически "потеряли".

