У гортензий будут более пышные и пушистые цветы: успейте сделать это до июля

Гортензии славятся своими впечатляющими летними цветами, но они будут расти должным образом только в том случае, если вы выполните одну простую задачу сейчас, до конца этого месяца.

Видео дня

Именно июнь – один из самых важных периодов для защиты этих растений, поскольку в это время они чаще подвергаются стрессу или даже отмирают. Гортензии очень уязвимы к жаркой погоде, поскольку они могут быстро высыхать, из-за чего их лепестки буреют, вянут и даже вообще перестают расти, оставляя растение голым до конца сезона, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов, гортензии нужно мульчировать сейчас, пока температура действительно не повысилась, но нужно быть осторожным, выбирая правильную мульчу.

Мульчирование гортензий чрезвычайно полезно для сохранения влаги, питательных веществ и питания почвы. Эти кусты имеют широкие, неглубокие корни, поэтому очень важно найти правильную мульчу.

Почему важно мульчировать гортензии в июне?

Большинство растений имеют глубокие корни, поэтому они могут долго удерживать воду и питательные вещества, но известно, что у гортензий очень короткие корни, которые растут у поверхности почвы.

Однако у гортензий также большие листья, которым требуется много воды, и в жаркие летние дни растение страдает гораздо больше, чем большинство других цветов в саду.

Сильная жара или засуха могут вызвать стресс у гортензий, что повлияет на их рост или даже может привести к увяданию или опадению цветов.

Какой материал следует использовать для мульчирования

Большая ошибка многих садоводов заключается в выборе мульчи, исходя из того, насколько привлекательно она выглядит в саду, поэтому они склонны выбирать камни или разноцветный гравий.

Однако любой каменистый материал не может удерживать воду и быстро нагревается под воздействием солнечного света, поэтому он, скорее всего, поджарит корни гортензии, а не поможет им.

Вместо этого лучше использовать кору деревьев, поскольку она помогает предотвратить немедленное испарение воды из почвы, сохраняя гортензии прохладными и влажными дольше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно выращивать лаванду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.