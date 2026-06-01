Лаванда будет цвести годами: поможет 5-минутный метод восстановления

Лаванда может цвести много лет подряд, если каждый год правильно ее обрезать после цветения. Эта простая процедура занимает всего несколько минут, но помогает кусту оставаться густым, опрятным и сильным.

В целом это растение неприхотливо, если растет на солнечном месте и в хорошо дренированной почве Садовод Монти Дон советует не ждать, пока цветы полностью побуреют или образуют семена.

Когда обрезать лаванду

По словам Монти Дона, лучшее время для обрезки лаванды – сразу после того, как цветы начинают увядать. В зависимости от сорта это может быть период от середины лета до конца августа.

Затягивать с обрезкой не стоит. Если ждать, пока сформируются семенные головки или цветы полностью станут коричневыми, у растения останется меньше времени для нового роста перед зимой. А именно молодые побеги помогают кусту лучше перезимовать и закладывают основу для цветения в следующем году.

Как работает 5-минутный метод

Суть метода проста: после цветения нужно укоротить куст, придав ему компактную форму. Обрезать лаванду следует достаточно решительно, но не до голой древесины.

На каждом стебле должны оставаться молодые зеленые побеги. Это очень важно, так как лаванда часто плохо восстанавливается из старой древесной части. Если срезать куст слишком низко, растение может ослабнуть или даже погибнуть.

После правильной обрезки молодые побеги быстро пойдут в рост. Они сформируют здоровую плотную "подушку", которая защитит растение зимой и станет основой для нового цветения в следующем сезоне.

Почему лаванду нельзя оставлять без обрезки

Если лаванду не обрезать, она постепенно становится деревянистой, редкой и неопрятной. Куст вытягивается, оголяется в нижней части, а цветов с каждым годом становится меньше.

Регулярная обрезка помогает сохранить форму растения, стимулирует появление молодых побегов и продлевает жизнь куста. Именно поэтому эту процедуру стоит проводить каждый год, даже если лаванда кажется здоровой.

Как поливать лаванду летом

В жаркий период лаванду лучше поливать обильно, но не слишком часто. Растение не любит застоя воды, поэтому почва должна хорошо просыхать между поливами.

Взрослые кусты, которые растут в открытом грунте, обычно нуждаются в меньшем количестве воды. А вот молодые растения и лаванда в контейнерах требуют более регулярного полива, так как земля в горшках пересыхает быстрее.

Главное правило – не заливать лаванду. Избыток влаги для нее опаснее, чем кратковременная засуха.

