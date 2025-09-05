Ему навсегда будет 30: в боях за Украину погиб защитник с Луганщины. Фото

В Луганской области сообщили о потере еще одного воина. В бою с российскими оккупантами погиб Максим Бутко, уроженец села Капитаново, которому навсегда останется 30 лет.

Трагическую новость обнародовала Луганская областная военная администрация. В сообщении отметили, что Максим стал на защиту Украины в 2019 году и до последнего оставался верным присяге.

"Война забрала еще одного Героя. Нашего земляка, уроженца села Капитаново в Новоайдарской поселковой общине", – говорится в сообщении администрации в Facebook.

Память о воине

Максим родился 3 мая 1995 года и после начала войны присоединился к Вооруженным силам Украины. 30 августа этого года Максим погиб во время боя в Донецкой области. Похороны состоялись 4 сентября в селе Слобода Черкасской области.

Для родных он навсегда останется лучшим сыном, братом и племянником. Побратимы вспоминают его как отважного товарища, который всегда поддерживал в самые трудные минуты. А для всей Луганщины и Украины Максим Бутко навсегда станет символом мужества и верности своей земле.

Последняя дорога

На похоронах собрались десятки людей – друзья, побратимы, односельчане. Они провожали Максима со слезами и словами благодарности. Его жизнь оборвалась слишком рано, но память о нем будет жить в сердцах тех, кто знал и кто никогда не забудет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 2 сентября во время выполнения боевого задания погиб Игорь Овсянников – 31-летний защитник Украины из Кривого Рога. Он был оператором дронов в 74-й отдельной разведывательной бригаде. Его боевой путь пролегал через самые горячие направления – Донецкий и Запорожский.

5 августа в боях за Украину погиб пластун и воин – командир отделения Андрей Свистильник родом из Черкасс. Мужчина раньше работал в ИТ, а в ВСУ мобилизовался в первый год полномасштабной войны.

