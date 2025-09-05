Считался пропавшим без вести: в боях за Украину погиб молодой защитник из Ивано-Франковской области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в кровавой войне, которую развязала Россия. На фронте погиб молодой защитник с Ивано-Франковщины Артем Белобровый.

Видео дня

Печальную весть на своей странице в Facebook сообщил мэр Калуша Андрей Найда. Долгое время военный считался пропавшим без вести.

"Скорбная весть снова всколыхнула Калушскую общину. Во время выполнения боевого задания погиб наш Защитник, калушанин, солдат Артем Белобровый, 2002 года рождения", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

В ряды Вооруженных сил Украины воин присоединился в июле 2023 года, военную службу проходил по контракту.

Артем был стрелком-помощником гранатометчика в составе 1-го десантно-штурмового отделения 2-го взвода 3-й роты 1-го батальона одной из воинских частей. Только 4 сентября поступило официальное сообщение о гибели защитника.

Свой последний бой он принял 16 октября 2023 года на территории Запорожской области.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Склоняем головы в скорби и молитве. Низкий поклон и наша благодарность солдату Артему Белобровому за верное служение Украине и ее народу", – написал Андрей Найда.

Напомним, на войне погиб военнослужащий из Волынской области Иван Наумук. Жизнь мужественного Героя оборвалась на Харьковщине во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Купянск.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб пластун и воин – командир отделения Андрей Свистильник родом из Черкасс. Мужчина ранее работал в ІТ, а в ВСУ мобилизовался в первый год полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!