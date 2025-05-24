Тяжелая и длительная борьба: из плена освободили отца 15-летней девочки, которую недавно удалось вернуть из оккупации

Во время первого этапа масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000" 23 мая удалось освободить из российского плена украинского защитника, отца 15-летней девушки. Саму ее Украина в марте смогла вернуть с временно оккупированных территорий.

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В Россию, а затем на ВОТ девушку вывезла родная мать, которая устроила дочери невыносимую жизнь, разлучив с бабушкой, которая ее воспитывала с рождения. Подробности раскрыл Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Вчера удалось освободить украинского Защитника, который три года находился в российском плену. Он – отец 15-летней девочки, над возвращением которой с ВОТ Украины Офис Омбудсмена работал в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Борьба за возвращение ребенка была тяжелой и длительной. К нам обратилась мать Защитника, которая в один миг пережила разлуку с двумя близкими людьми: с сыном, который с 2022 года находился в плену, и с внучкой, которую она воспитывала с рождения", – отметил омбудсмен.

Он рассказал, что девочку в начале полномасштабного вторжения ее родная мать вывезла в Россию. Впоследствии – вернулась с ней на оккупированные территории.

"Ребенок все это время жил в невыносимых условиях. Бабушка оставалась без связи с внучкой. И именно она обратилась в Офис Омбудсмана за помощью. Мы помогли в оформлении опеки на бабушку. А уже в марте при посредничестве Государства Катар она наконец воссоединилась с внучкой", – сообщил Лубинец.

Сейчас же семья дождалась еще одной радостной вести: из плена удалось освободить отца Софии, попавшего в плен около трех лет назад. В день освобождения, 23 мая, он впервые за долгое время услышал голос мамы и дочери по телефону, а уже совсем скоро наконец сможет их обнять.

"Это одна из множества историй семей, разорванных войной. Но именно такие моменты придают сил верить и бороться дальше. Мы работаем ради этого. Чтобы каждый ребенок, каждый взрослый могли вернуться в свободную Украину. И снова быть вместе", – подчеркнул Лубинец.

Напомним, накануне, 23 мая, Украина и Россия провели крупнейший обмен пленными. Он стал первым этапом обмена в формате "1000 на 1000", договоренности о котором были достигнуты на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле 16 апреля.

В рамках первого этапа обмена домой вернулись 390 украинцев: 270 военных и 120 гражданских пленников Кремля.

Столько же людей в рамках обмена забрала Россия. Сообщалось, что среди них агрессору отдали 70 коллаборационистов, осужденных в Украине за сотрудничество с врагом, в частности россияне забрали соратника Виктора Медведчука Александра Тарнашинского и экс-сотрудника СБУ в Луганске Виталия Васильева.

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