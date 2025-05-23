В рамках крупнейшего обмена России отдали 70 коллаборационистов: что о них известно

В рамках обмена пленными в пятницу, 23 мая, Украина отдала государству-агрессору России 70 человек, которые были задержаны на территории нашего государства за коллаборационную деятельность. Среди них – украинцы, которые сотрудничали с российскими спецслужбами, соратник Виктора Медведчука Александр Тарнашинский, экс-сотрудник СБУ в Луганске Виталий Васильев и другие.

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Об этом сообщили на сайте государственного проекта "Хочу к своим". В Украину из российского плена вернулись десятки гражданских украинцев, которые годами незаконно удерживались властями РФ.

В частности, в рамках масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000" в Россию привезли соратника Виктора Медведчука Александра Тарнашинского, которого задержали в Киеве в мае 2022 года. По версии СБУ, он по указанию российских спецслужб занимался подготовкой госпереворота в Украине, который должен был произойти одновременно с российским вторжением.

Он был приговорен в Украине к 5 годам лишения свободы.

Также россиянам отдали бывшего сотрудника СБУ в Луганске Виталия Васильева. Он помогал местным сепаратистам вербовать сотрудников украинских спецслужб. В феврале 2020 года получил паспорт так называемой "ЛНР" и переехал в Луганск.

Там встретился с сотрудником "МГБ ЛНР" и предоставил информацию о сотрудниках СБУ, которых планировали использовать для подрывной деятельности против Украины.

Впоследствии передал оккупационным властям сведения о 14 сотрудниках СБУ.

Также в РФ отправился Василий Мехеда – бывший сотрудник секретариата Кабмина Украины. Он за деньги передавал России информацию, которая содержала государственную тайну, а также информацию на проведение подрывной деятельности против Украины

Кроме того, россияне забрали из Украины Викторию Венжегу – жительницу Харьковщины, которая распространяла информацию о движении, расположении и перемещении подразделений ВСУ.

Дмитрий Куприянов, который предоставлял врагу координаты объектов критической и гражданской инфраструктуры в Виннице для осуществления огневых поражений силами РФ, также отправился в государство-агрессор.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и РФ 23 мая провели крупнейший с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Домой из неволи в этот день вернулись 390 украинцев - 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских. России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских.

Этот обмен стал первым этапом реализации договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000", о котором Украина и Россия договорились во время переговоров в Стамбуле.

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