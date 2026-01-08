ТЦК не имеют права задерживать граждан: в Днепре суд отменил мобилизацию мужчины

В Украине территориальные центры комплектования не имеют права задерживать граждан, а мобилизация, проведенная с нарушением процедуры, не является "необратимой". Если человека мобилизовали действительно с нарушением необходимых процедур – прохождения военно-врачебной комиссии, получения повесток и т.д., – его можно уволить из рядов армии и исключить из списков личного состава.

Именно такое решение – уволить мобилизованного и исключить его из списков личного состава, – принял Третий апелляционный административный суд по делу №160/6554/25. А именно – суд признал незаконной мобилизацию мужчины, которого без повестки и реального медосмотра принудительно доставили в ТЦК.

Как это было

В Днепропетровский окружной административный суд обратился житель Днепра с иском к воинской части. Он просил суд признать противоправным и отменить приказ о его мобилизации.

Это произошло в ноябре 2024 года. Истец, согласно его словам, был принудительно доставлен в ТЦК, где он безосновательно содержался четыре дня. Позже мужчина был направлен на прохождение ВВК, по результатам которой он был признан годным к военной службе и призван по мобилизации.

Однако истец утверждает, что ВВК не проходил "из-за отсутствия медицинских документов". Он также не получал под личную подпись направление на ВВК и повестку о призыве на военную службу.

Решение судей

Первая инстанция – Днепропетровский окружной админсуд в удовлетворении иска истцу отказал. Человек подал апелляционную жалобу.

При рассмотрении апелляционной жалобы суд обратил внимание, чтодействия ТЦК по организации проведения ВВК в отношении истца и оформления документов по результатам ее проведения являются противоправными. Безосновательное (то есть, без наличия соответствующих документов и повесток) задержание, доставку и содержание человека в РТЦК суд также признал нарушениями законов.

Также суд установил, что по имеющимся обстоятельствам приказ о призыве истца на военную службу по мобилизации является противоправным и подлежит отмене.

Поэтому суд апелляционной инстанции отменил решение Днепропетровского админсуда и принял новое судебное решение, которым приказ о призыве на военную службу истца был отменен.

Другие инциденты с ТЦК

Напоминаем, как в поселке Пулины Житомирской области на улице умер 50-летний мужчина. За день до этого он находился в РТЦК и проходил ВВК в городе Житомире, затем вернулся и получил повестку в местном территориальном центре комплектования. Он умер недалеко от этого здания, еще до приезда скорой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, на военнослужащих Третьего отдела Вознесенского РТЦК подали заявление в полицию, обвиняя в незаконном удержании и избиении мужчины. Теперь правоохранители возбудили уголовное дело; внутреннее расследование также инициировало командование ТЦК.

