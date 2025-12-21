ТЦК дали украинским мужчинам 20 дней: что будет потом
В приложении "Резерв+" можно со "скидкой" в 50% оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета. Сейчас в приложении можно оплатить штраф, если человек не прибыл по повестке, не стал на учет после 25 лет, не обновил данные о месте жительства и т.д. – всего девять видов нарушений.
На уплату штрафов есть всего 20 дней. Министерство обороны объяснило, как это работает.
За что могут наложить штраф
Штраф могут наложить на человека, если он
- не стал на воинский учет, когда ему исполнилось 25 лет;
- не прибыл по повестке в ТЦК и СП;
- не стал на воинский учет по новому адресу;
- не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;
- не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;
- не состоит на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
- не предоставил имущество (здание, сооружение, транспорт) во время мобилизации;
- не прошел или отказался от прохождения ВВК.
Один уплаченный штраф закрывает только то нарушение, за которое он был начислен.
Как оплатить штраф в приложении
В приложении "Резерв+" есть раздел "Штрафы онлайн". Там надо подать заявление о признании нарушения.
В течение трёх дней ТЦК и СП должен рассмотреть это заявление и прислать постановление о нарушении. После этого появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 грн – то есть, 50% от полной суммы. На оплату дается 20 дней.
После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает. Весь процесс обычно длится около 4 дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа надо обновить военный документ в приложении.
Что будет, если не оплатить штраф вовремя
Если штраф не уплачен вовремя, то придется платить 17 000 грн – полную сумму штрафа. На это также есть только 20 дней.
В случае неуплаты штрафа в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн.
Так или иначе, но обязанность гражданина выполнять требования воинского учета сохраняется. Поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем. Но систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.
Как сообщал OBOZ.UA, с января 2026 года мобилизационные процессы в Украине станут более системными, цифровизированными и контролируемыми. Государство делает ставку не на массовость призыва, а на качественный воинский учет, подготовку и минимизацию злоупотреблений. OBOZ.UA здесь собрал все, что известно по этому поводу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!