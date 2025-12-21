ТЦК дали украинским мужчинам 20 дней: что будет потом

В приложении "Резерв+" можно со "скидкой" в 50% оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета. Сейчас в приложении можно оплатить штраф, если человек не прибыл по повестке, не стал на учет после 25 лет, не обновил данные о месте жительства и т.д. – всего девять видов нарушений.

На уплату штрафов есть всего 20 дней. Министерство обороны объяснило, как это работает.

За что могут наложить штраф

Штраф могут наложить на человека, если он

не стал на воинский учет, когда ему исполнилось 25 лет;

не прибыл по повестке в ТЦК и СП;

не стал на воинский учет по новому адресу;

не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;

не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;

не состоит на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставил имущество (здание, сооружение, транспорт) во время мобилизации;

не прошел или отказался от прохождения ВВК.

Один уплаченный штраф закрывает только то нарушение, за которое он был начислен.

Как оплатить штраф в приложении

В приложении "Резерв+" есть раздел "Штрафы онлайн". Там надо подать заявление о признании нарушения.

В течение трёх дней ТЦК и СП должен рассмотреть это заявление и прислать постановление о нарушении. После этого появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 грн – то есть, 50% от полной суммы. На оплату дается 20 дней.

После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает. Весь процесс обычно длится около 4 дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа надо обновить военный документ в приложении.

Что будет, если не оплатить штраф вовремя

Если штраф не уплачен вовремя, то придется платить 17 000 грн – полную сумму штрафа. На это также есть только 20 дней.

В случае неуплаты штрафа в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн.

Так или иначе, но обязанность гражданина выполнять требования воинского учета сохраняется. Поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем. Но систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

