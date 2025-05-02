Цифры постоянно меняются: сколько украинцев находятся в реестре пропавших без вести

В результате агрессии РФ против украинского государства исчезло очень много людей. По данным в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в настоящее время в Украине в розыске находятся более 70 тысяч человек.

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Об этом рассказал Артур Добросердов, Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Однако Артур Ринатович отметил, что "эти цифры постоянно меняются" из-за поступления тел с линии фронта, из-за репатриаций и т.п.

К сожалению, сейчас наблюдается тенденция роста указанных данных. Еще две недели назад Уполномоченный утверждал, что в Едином реестре пропавших без вести около 63 тыс. человек, находящихся в розыске.

"Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, формируется из той информации, которая сначала поступает к нам из полиции. Обязательным условием является то, что лицо должно быть объявлено в розыск – то есть обязательно должно быть подано соответствующее заявление в Национальную полицию", – пояснил Артур Добросердов.

Среди указанного количества людей, которые находятся в розыске – 2740 детей.

Но значительное число пропавших без вести – это военные. По словам Уполномоченного, недавно был прекращен розыск более 12 тысяч человек.

"То есть они были найдены: либо вернулись во время обменов из плена, либо были освобождены, либо, к сожалению, были идентифицированы среди тел", – пояснил чиновник.

Интересно – в противовес массовым советам делать огласку по поводу пропавших без вести (мол, это помогает в розыске и, если человек в плену – возвращению), Артур Добросердов не советует людям придерживаться такой модели поведения.

"Чем больше мы даем информации о пропавшем без вести в открытых источниках, тем больше мы даем возможности работать с этой информацией тем людям, которые могут принести не пользу, а наоборот – проблему, как этой семье, так и в целом государству. От того, что много информации гуляет по интернету, я еще какой-то толку не видел", – отмечает он.

Нередки случаи, когда с такими семьями связываются мошенники и пользуются тем, что семья готова на все, чтобы получить хоть какую-то информацию по пропавшему без вести.

Более того, кроме наших мошенников манипулирует с такими чувствительными темами для семей и страна-агрессор.

"Мы уже неоднократно видели, когда пленные на видео обращались к родным с такой риторикой, чтобы они сделали все, что им скажут и что от этого зависит их жизнь. И далее для этих семей начинаются определенные задачи от военных (и не только) структур РФ, связанных со сбором информации, осуществлением определенных диверсий, уничтожением имущества и так далее", – рассказал Уполномоченный.

Как сообщал OBOZ.UA, семьи пропавших без вести и пленных военнослужащих уже почти три месяца не получают выплат от государства. Это связано с утверждением новой схемы начислений, изменившей порядок распределения денежного довольствия.

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