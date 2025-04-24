В Украине прекратили помощь родным пропавших без вести и пленных военнослужащих: когда возобновятся выплаты

Семья пропавших без вести и пленных военнослужащих уже почти три месяца не получают выплат от государства. Это связано с утверждением новой схемы начислений, изменившей порядок распределения денежного довольствия. Поскольку порядок выплат уже был утвержден, скоро они уже должны поступить в полном объеме..

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Об этом, как сообщает "Эспрессо", заявила глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова. Она отметила, что соответствующие порядки были приняты с 15 апреля, поэтому теперь все начисления и выплаты будут произведены.

"Уже почти три месяца никто не получает денежное довольствие. Почему так вышло? Дело в том, что согласно новому закону, принятому еще в октябре 2024 года, с 1 февраля 2025 года выплаты должны были осуществляться по новой схеме. Основные изменения коснулись порядка распределения денежного довольствия, в частности – для военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену", – отметила Денисова.

Она добавила, что соответствующий закон вступил в силу 20 января 2025 года. Но чтобы начисления стартовали с 1 февраля, Кабмин должен был разработать и утвердить соответствующие порядки начисления и выплаты лицам, имеющим на это право согласно новым нормам. Но это затянулось до 15 апреля. Несмотря на это, государство обязано выплатить все невыплаченные суммы, начиная с 1 февраля.

"Изменился перечень лиц, имеющих право на получение денежного довольствия. Также Кабинетом Министров был установлен новый механизм распределения: сперва из суммы денежного довольствия отчисляются все налоги, кредитные обязательства, алименты, если есть. Уже потом остальная сумма распределяется между членами семьи, если нет личного распоряжения военнослужащего", – отметила правозащитница.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинским военнослужащим до конца военного положения предоставляется 30 дней ежегодного отпуска. Но по разным причинам не все из них успевают использовать все эти дни вовремя – поскольку перенести их нельзя, за эти дни можно получить денежную компенсацию.

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