Церковный календарь на июнь 2026 года: даты всех праздников

Июнь принесет верующим немало важных дат. Но сориентироваться в них может быть непросто, ведь Православная церковь Украины не так давно перешла на новоюлианский календарь, сместив даты большинства праздников на 13 дней назад.

Видео дня

Поэтому OBOZ.UA публикует полный перечень православных праздников на июнь 2026 года. В этом году в месяце не будет ни одного из списка двунадесятых – наиболее почитаемых церковных дат. Однако православные будут чествовать очень важных святых, в частности теперь в июне отмечают Рождество Иоанна Крестителя. Вот полный перечень религиозных праздников на предстоящий месяц.

1 июня – Духов день; святого мученика Иустина Философа и других;

2 июня – святого Никифора, патриарха Царьградского;

3 июня – святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним;

4 июня – святого Митрофана, патриарха Царьградского;

5 июня – святого священномученика Дорофея, епископа Тирского;

6 июня – святых преподобных Виссариона и Илариона;

7 июня – святого священномученика Феодота, епископа Анкирского;

8 июня – Теодота Стратилата;

9 июня – святого Кирилла, архиепископа Александрийского;

10 июня – святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;

11 июня – святых апостолов Варфоломея и Варнавы;

12 июня – святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского;

13 июня – святых мучеников Акилины и Трифилия;

14 июня – святого пророка Елисея;

15 июня – святого пророка Амоса; святого преподобного Иеронима Стридонского;

16 июня – святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона, епископа;

17 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Измаила; преподобного Ипатия;

18 июня – святого мученика Леонтия;

19 июня – святого апостола Иуды, брата Господня;

20 июня – святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;

21 июня – святого мученика Юлиана Тарсийского;

22 июня – святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;

23 июня – святой мученицы Агриппины;

24 июня – Рождество святого Иоанна Крестителя;

25 июня – святой преподобной мученицы Февронии;

26 июня – святого преподобного Давида Солунского;

27 июня – блаженного священномученика епископа Николая (Чарнецкого); блаженного священномученика Емельяна (Ковча) и других; святого преподобного Самсона, врача;

28 июня – перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;

29 июня – святых верховных апостолов Петра и Павла;

30 июня – всех святых; Собор 12-ти апостолов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2026 году отмечают Троицу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.