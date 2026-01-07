Церковный календарь на 2026 год: даты всех праздников

В 2026 году православные христиане будут отмечать ряд церковных праздников, а также придерживаться периодов поста и поминальных дней. Ключевыми событиями года остаются Пасха, Троица, Рождество Христово и Покров Пресвятой Богородицы.

Стоит учитывать, что с 2023 года Православная церковь Украины живет по новоюлианскому календарю, поэтому привычные даты праздников сместились. OBOZ.UA публикует календарь самых важных церковных праздников года.

Церковный календарь на 2026 год

Часть православных праздников имеет постоянные даты, другие же являются переходными и зависят от даты Пасхи. К переходным относятся, в частности, Вербное воскресенье, Вознесение и Троица. Ниже представлен перечень основных церковных праздников 2026 года по новоюлианскому календарю (в скобках – соответствующий по старому стилю).

Январь

1 января (14 января) – День святого Василия Великого, Обрезание Господне;

6 января (19 января) – Богоявление, Крещение Господне;

12 января – День святой Татьяны Римской.

Февраль

2 февраля (15 февраля) – Сретение Господне;

15 февраля – Мясопустное воскресенье;

16 февраля – Масленица;

22 февраля – Прощеное воскресенье;

Март – апрель

25 марта (7 апреля) – Благовещение Пресвятой Богородицы;

26 марта – Собор архангела Гавриила;

4 апреля – Лазарева суббота;

5 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим);

9 апреля – Чистый четверг;

10 апреля – Страстная пятница;

12 апреля – Пасха 2026.

Май

23 апреля (6 мая) – День святого Георгия Победоносца;

9 мая (22 мая) – Перенесение мощей святителя Николая (Николая Весеннего);

11 мая – День святых Кирилла и Мефодия;

21 мая – Вознесение Господне;

31 мая – День Святой Троицы.

Июнь

1 июня – День Святого Духа (Духов день);

7 июня – День всех святых украинского народа;

24 июня (7 июля) – Рождество Иоанна Крестителя;

29 июня (12 июля) – День апостолов Петра и Павла;

30 июня – Собор двенадцати апостолов.

Июль

11 июля – День святой равноапостольной княгини Ольги;

15 июля (28 июля) – День святого князя Владимира Великого, День Крещения Киевской Руси;

20 июля – День пророка Ильи;

25 июля – Успение праведной Анны.

Август

1 августа (14 августа) – Первый Медовый Спас;

6 августа (19 августа) – Преображение Господне (Второй, Яблочный Спас);

15 августа (28 августа) – Успение Пресвятой Богородицы;

16 августа (29 августа) – Перенесение Нерукотворного образа Спасителя (Третий, Ореховый или Хлебный Спас);

29 августа (11 сентября) – Усекновение главы Иоанна Крестителя.

Сентябрь – октябрь

6 сентября – Чудо архистратига Михаила;

8 сентября (21 сентября) – Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября – Воздвижение Креста Господня;

1 октября (14 октября) – Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь – декабрь

8 ноября (21 ноября) – Собор архистратига Михаила;

21 ноября (9 декабря) – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября – День апостола Андрея Первозванного;

6 декабря (19 декабря) – День святителя Николая;

24 декабря (6 января) – Рождественский сочельник;

25 декабря (7 января) – Рождество Христово;

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы;

31 декабря (13 января) – День святой Мелании, Щедрый вечер.

Обратите внимание: календарь актуален для православных верующих. У католиков даты переходящих праздников другие (например, католическая Пасха в 2026 году приходится на 5 апреля).

Посты и поминальные дни в 2026 году

Поминальные дни

14 февраля – Мясопустная поминальная суббота;

7, 14, 21 марта – поминальные субботы Великого поста;

21 апреля – Радоница;

30 мая – Троицкая поминальная суббота.

Великие посты

Великий пост – с 23 февраля по 11 апреля;

Петров пост – с 8 по 28 июня;

Успенский пост – с 1 по 14 августа;

Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.

