Календарь праздников на январь 2026: когда Крещение и День Соборности
Январь традиционно богат на важные религиозные и государственные праздники. В начале года украинцы отмечают события, имеющие особое значение для культуры и истории страны.
По новоюлианскому календарю Крещение празднуют 6 января. А 22 января отмечают одну из ключевых государственных дат – День Соборности Украины. OBOZ.UA публикует полный календарь праздников на январь.
Полный календарь праздников на январь 2026 года
- 1 января – Новый год, Васильев день, Обрезание Господне.
- 2 января – Всемирный день интроверта, День узника, День безопасности путешествий домашних животных.
- 3 января – Международный день здоровья души и тела, День женщин в рок-музыке.
- 4 января – Всемирный день азбуки Брайля, Всемирный день гипноза.
- 5 января – День диалога, Крещенский Сочельник (Надвечерье Богоявления)
- 6 января – Крещение Господне (Богоявление), День технологий.
- 7 января – Международный день программистов.
- 8 января – Всемирный день печати, День вращения Земли.
- 9 января – Международный день хореографа.
- 10 января – Всемирный день метро.
- 11 января – Международный день равенства на работе, Международный день Спасибо.
- 12 января – День украинского политзаключенного.
- 13 января – День общественного радиовещания, День резиновой утки.
- 14 января – Всемирный день логики, День кесарева сечения, Международный день воздушного змея.
- 15 января – День рождения Википедии.
- 16 января – Всемирный день группы The Beatles.
- 17 января – Международный день наставничества, Всемирный день пиццы.
- 18 января – Всемирный день религии, Всемирный день снега, День технического обслуживания.
- 19 января – Грустный понедельник или Синий понедельник (Blue Monday).
- 20 января – День чествования защитников Донецкого аэропорта, День Автономной Республики Крым.
- 21 января – День музейного селфи, Международный день объятий.
- 22 января – День Соборности Украины.
- 23 января – День ручного письма (День почерка), День осведомленности о материнском здоровье.
- 24 января – День внешней разведки Украины, Международный день образования.
- 25 января – Международный день без интернета.
- 26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Международный день таможенника.
- 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
- 28 января – День утверждения Государственного Флага Украины, Международный день защиты персональных данных.
- 29 января – День памяти героев Крут.
- 30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ.
- 31 января – Всемирный день ювелира.
