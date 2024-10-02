Трижды был в шаге от смерти: боец из Ровенщины, перенесший почти 40 операций, впервые стал отцом. Фото

25-летний ветеран Дмитрий Николайчук, потерявший ногу во время службы и перенесший около 40 операций, впервые стал отцом. Его сынишка, Андрей, появился на свет в родильном отделении Детской больницы Святого Николая во Львове.

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Об этом сообщила пресс-служба больницы. Дмитрий рассказывает, что после тяжелого ранения на фронте в 2022 году он и его супруга Анастасия поняли, что нельзя ничего откладывать на потом.

Они познакомились во Львове, где Дмитрий учился в Национальной академии сухопутных войск, а Анастасия – на факультете культуры и искусств. Влюбленные поженились в 2021 году, но уже в следующем году Дмитрий попал на фронт.

На войне он стал командиром подразделения артиллерийской разведки и получил тяжелое ранение в начале осени 2022 года. В течение своего лечения он прошел через восемь медицинских учреждений, где его пытались спасти. Дмитрий трижды был на грани смерти, однако всегда рядом была его любимая Анастасия, которая поддерживала его в трудные времена.

Когда Анастасия узнала свою беременность, ее муж уже проходил реабилитацию. Она вспоминает, как решила сообщить ему эту замечательную новость.

"Я всегда думала, что новость о беременности мужчине буду говорить в виде сюрприза. Но когда увидела II полоски, я не удержалась и сразу позвонила ему по видеосвязи. И просто показывала в камеру тест", – рассказала девушка.

Анастасия рожала естественным путем, и Дмитрий присутствовал на родах. Когда он впервые увидел своего сына, не смог сдержать слез счастья, услышав первый крик малыша.

Андрей появился на свет 25 сентября, веся 3390 граммов и имея рост 54 сантиметра. Родители мечтают о мире и желают, чтобы их сынишка рос в благополучной Украине.

Напомним, жена погибшего воина из Волыни, защищавшего Украину на фронте, Наталья Цыба родила четвертого ребенка – Николая. Женщину под родителями встретил военный оркестр, где служил ее второй муж Сергей Цыба. Первый мужчина Наталии также погиб на войне.

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