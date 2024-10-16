Врач МСЭК из Винницы купил 13 квартир и три Tesla: на жену-пенсионерку оформил шестикомнатные апартаменты в центре Киева. Расследование OBOZ.UA
Министр здравоохранения Виктор Ляшко после скандала вокруг миллионного состояния главы Хмельницкой МСЭК анонсировал проверку 3,5 тыс. решений об инвалидности (а вместе с тем и непригодности к военной службе) мужчин. МОЗ анонсирует реформу и даже ликвидацию МСЭК. Медико-социальные экспертные комиссии работают в Украине на протяжении десятилетий. Во время войны они получили возможность зарабатывать сотни тысяч и даже миллионы долларов на коррупции. Но коррупционные скандалы случались еще задолго до полномасштабной войны.
OBOZ.UA продолжает изучать состояние глав МСЭК. На этот раз нам удалось найти врача МСЭК, который вместе с женой-пенсионеркой владеет 13 квартирами. Среди них – элитная недвижимость площадью 260 квадратов в самом центре Киева. Кроме того, семья доктора владеет сразу тремя автомобилями Tesla и имеет совместный бизнес со своей начальницей – главой МСЭК. О состоянии тех, от кого зависят "белые билеты", читайте в материале.
Винницкие врачи МСЭК предпочитают большие квартиры
Глава Винницкого МСЭК Юлия Даниленко задекларировала зарплату в размере 221 тыс. грн за весь 2023 год, кучу недвижимости, мужа, сына, а также дом площадью 196,7 кв. м. OBOZ.UA удалось найти этот дом. Это большое двухэтажное здание из красного кирпича. Судя по фото из Googlemaps, на доме размещены солнечные панели.
Муж Даниленко – директор по обеспечению деятельности АО "Винницаоблэнерго", поэтому семья хорошо разбирается в вопросах альтернативного энергоснабжения. Как отмечается на сайте "Винницаоблэнерго", Сергей Даниленко работает в энергетике на протяжении 30 лет.
Кроме большого дома, Даниленко также владеет квартирой в Виннице площадью 49 квадратов, 104 квадратами коммерческой недвижимости. Муж задекларировал квартиры площадью 57,7 и 70,4 квадратов в одной из винницких новостроек. А также он владеет квартирой площадью 48,1 кв. м в другой многоэтажке.
Кроме того, семья задекларировала 25 земельных участков. Вместе с большим домом, четырьмя квартирами и большим коммерческим помещением глава МСЭК вполне могла бы жить на доход от аренды недвижимости. И это лишь официальная часть ее состояния: то, что попало в декларацию.
В автопарке энергетика и врача – Tesla Model3, Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Outlander. В декларации указано, что Tesla женщина купила всего за 58,4 тыс. грн четыре года назад. То есть на момент покупки фактически новый автомобиль обошелся всего лишь в 2,1 тыс. долларов. И это при том, что сейчас уже четырехлетний такой автомобиль стоит около 20 тыс. долларов.
Что интересно, женщина официально является совладелицей ООО "Солнечные фермеры". Полноправный партнер в ООО – подчиненный Даниленко врач-терапевт МСЭК Виктор Власюк. Согласно реестру YouControl, Власюку принадлежит 37,5% предприятия.
Власюк – не простой врач. Когда-то он был "главным человеком" в медучреждении, с 2002-го по 2014-й возглавлял МСЭК, то есть Даниленко – его преемница. Виктор Васильевич уже достиг пенсионного возраста и занимает должность терапевта. Помимо врачебного дела, вместе с Даниленко Власюк получает доход от генерации тока. Его зарплата в МСЭК – 16,7 тыс. грн в месяц. То есть за год он заработал на основной работе 200,9 тыс. грн. Но за счет своего партнерства с Даниленко только официально дополнительно получил от энергокомпании 1,1 млн грн. Еще 990 тысяч – от предпринимательской деятельности. В ООО "Солнечные фермеры" официально трудоустроена и его супруга-пенсионерка. В прошлом году она заработала от энергокомпании 541 тыс. грн, 83 тыс. грн от ООО и еще 840 тыс. грн – от предпринимательской деятельности.
То есть ежемесячно врач зарабатывал официально 16,7 тыс. грн в качестве сотрудника МСЭК, а еще 220 тыс. грн врач вместе с женой ежемесячно получал от энергетического бизнеса. Но даже ежемесячный доход в 220 тыс. грн (если представить, что они официально столько зарабатывали в течение многих лет) не может объяснить такое количество элитной недвижимости.
Судя по декларации, врач-терапевт МСЭК, возможно, вдохновившись примером своей начальницы, вместе с женой купил сразу три Tesla: две Tesla Model S и одну Tesla Model Y. Власюк превзошел свою начальницу, главу МСЭК Даниленко, не только стоимостью автопарка.
У чиновницы с мужем всего лишь четыре квартиры, а у терапевта с женой – 13. Самая дорогая из квартир официально оформлена на жену Власюка пенсионерку Оксану Бланар. Это 6-комнатные апартаменты в центре столицы, на ул. Институтской. Площадь такого жилья – 260 квадратов. Стоимость квадратного метра в этом историческом доме – около 3 тыс. долларов. Квартира площадью 260 квадратов может стоить до 780 тыс. долларов. И это всего лишь одна из 13 квартир.
Латифундист среди глав МСЭК
В декларации главы Волынской МСЭК Василия Тимощука – 50 объектов недвижимости. Он едва ли не самый большой владелец земли и жилья среди всех своих коллег. Чиновник и сейчас, во время полномасштабной войны, продолжает скупать землю. Например, в июле 2023-го в селе Олешкив Ивано-Франковской области он купил земельный участок площадью 9862 кв. м.
В том же селе в 2022-м он купил участок земли площадью 10 013 квадратов, в 2020-м – 9408 квадратов и 10 115 квадратов, в 2019-м Тимощук купил в с. Олешки участки площадью 9707, 16 286, 16 891 и 19 990 квадратов и нежилые помещения площадью 762, 48, 166, 732, 662, 855, 747, 508, 220 и 165,8 кв. м. И это далеко не полный список.
Участки глава МСЭК передал в аренду своему же предприятию "Аэлита Олешкив". Он основатель этой компании и один из бенефициаров. А конечный бенефициар – его сын Тимощук Михаил Васильевич. И это только согласно декларации об имуществе за 2023 год. OBOZ.UA сделал выписку из реестра прав на недвижимое имущество и нашел некоторые разногласия с декларацией чиновника. Например, в декларации говорится, что чиновник владеет домом площадью 229,7 кв. м в селе Олешкив. Но в выписке прав на недвижимое имущество такую недвижимость найти не удалось.
Среди собственности Тимощука: 5 телятников, свинарник, кормоцех, молокопункт, крытый ток, автовесы, склад, цех по изготовлению сумок. В комментарии СМИ чиновник заявил, что кое-что покупал сам, а кое-что ему досталось в наследство от матери. Его мать умерла еще в 2015 году в возрасте 84 лет. По наследству она оставила ему небольшой дом в с. Олешкив и право собственности на землю.
Чиновник также якобы от матери получил в наследство трехкомнатную квартиру в Луцке площадью 133,9 квадрата. При этом каким образом квартира до смерти оказалась в собственности пенсионерки, неизвестно.
Супруга Тимощука Наталья работала руководителем аппарата Луцкого горрайонного суда. Летом 2019 года, после 20 лет брака, она подала заявление на развод. В суде женщина заявила, что в другой дом Тимощук переехал еще в 2015-м, в сентябре 2019-го супругов официально развели. За время своей карьеры латифундист баллотировался в депутаты местных советов от "Батькивщины", "УКРОПа", "За Майбутнє".
OBOZ.UA продолжает изучать состояние представителей МСЭК. Следующую часть материала читайте уже вскоре.