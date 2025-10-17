Три месяца боролся за жизнь: в Одесской области после тяжелого ранения умер хирург и боевой медик. Фото

17 октября в Одесской области умер военный медик, хирург и доброволец Александр "Поляк" Полякин. Он получил тяжелое ранение на фронте летом 2025 года и почти три месяца боролся за жизнь, но сердце врача не выдержало.

О смерти Александра Полякина сообщил в Facebook его коллега, врач-анестезиолог Иван Черненко.

Черненко назвал Полякина"самым профессиональным хирургом, с которым приходилось работать". Он написал, что это огромная потеря, а также вспомнил коллегу как прямого, честного и принципиального человека, который больше всего ценил жизнь пациентов.

"Уверен, он бы послал всех причастных к своему спасению, но с улыбкой) Таким был Борисович, своя жизнь его интересовала меньше жизни пациентов. Прямой, честный и принципиальный. Для меня лично он всегда был примером врача. Если какой-то тот мир существует, то он сейчас сидит на облаке, улыбается и скручивает сигарету, чтобы наконец хорошо подымить. Было честью работать с Вами", – отметил Черненко.

Человек большого сердца

Александр Полякин был медиком Первого добровольческого медицинского госпиталя (ПДМГ). Как рассказал руководитель госпиталя Геннадий Друзенко, это первая фронтовая потеря ПДМШ за почти 11 лет работы на войне.

За мужество и профессионализм Полякин был награжден "Крестом почета" от министра обороны Украины. Его коллеги из ПДМГ отмечают, что он всегда оставался спокойным и сосредоточенным даже в самых тяжелых обстоятельствах – спасая жизни других, несмотря на опасность для собственной.

Сотни спасенных жизней

В мирной жизни Александр работал в Раздельнянской многопрофильной больнице, где занимал должность заведующего хирургическим отделением. Его коллеги называли его "высококлассным специалистом, который спас тысячи жизней".

"Он был мастером своего дела, всегда внимательным к пациентам, человечным и доброжелательным. С открытым сердцем и улыбкой, даже в самые сложные моменты", – говорится в заметке Раздельнянской больницы.

Похоронят военного медика 19 октября в его родном городе Раздельная Одесской области.

