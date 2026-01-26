Три категории: кого из мужчин мобилизуют в феврале 2026 года

Недавно Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации с 3 февраля до 4 мая. Это означает, что в следующем месяце продолжитсяпризыв военнообязанных граждан в ряды украинской армии.

Видео дня

Под мобилизацию попадают военнообязанные в возрасте 18-60 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний, законных оснований для отсрочки или бронирования. Кого еще могут забрать в армию, расскажет OBOZ.UA.

Кого призовут на службу в феврале

К этой категории относятся:

мужчины 25-60 лет, которые ранее не служили в армии , если они годны по состоянию здоровья и не имеют законной отсрочки или бронирования;

которые , если они и не имеют законной отсрочки или бронирования; мужчины 18-60 лет с военным опытом (те, кто проходил срочную службу, состоит на воинском учете или в резерве, при условии пригодности к службе и отсутствия отсрочки или бронирования);

(те, кто проходил срочную службу, состоит на воинском учете или в резерве, при условии пригодности к службе и отсутствия отсрочки или бронирования); граждане, которых ранее сняли с воинского учета по состоянию здоровья, или те, кто имел статус "ограниченно годный", если ВВК повторно признала их годными к службе.

В то же время мобилизация 18-летних, возможна только для военнообязанных. Если человек призывник, то в возрасте от 18 до 25 лет он может служить только добровольно, например, заключив контракт "18-24". То же касается и 60-летних, которые имеют возможность служить по контракту "60+" один год.

Напомним, после проведения необходимых экспертиз на всех уровнях контракт "18-24" могут расширить на другие возрастные категории военнослужащих. По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее.

Как писал OBOZ.UA, ранее Верховная Рада поддержала инициированный Минобороны Украины законопроект, который позволяет добровольцам учиться в вузах без отрыва от службы. Проект закона рассчитан на юношей, которые присоединились к защитникам Украины по программе "18-24".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!