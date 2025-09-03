'Даст понимание сроков службы': контракт '18-24' могут расширить на другие возрастные категории, – Палиса

Контракт "18-24" могут расширить на другие возрастные категории военнослужащих. Это произойдет сразу после проведения необходимых экспертиз на всех уровнях.

Видео дня

О таком решении сообщил заместитель главы Офиса президента и полковник ВСУ Павел Палиса во время интервью "Суспільному". Однако полковник отметил, что следует действовать с максимальной осторожностью и тщательно проверять все расчеты.

Что известно

"На базе контракта "18-24" будет предложен контракт для других возрастных категорий. А также для, возможно, уже мобилизованных граждан в рядах Вооруженных сил Украины. Этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее", – пояснил он.

Палиса также рассказал, что во время общения с командирами различных бригад те были довольны качеством личного состава, который пришел по программе "Контракт "18-24". По его словам, после надлежащей подготовки, тренировок и обеспечения эти военные демонстрируют эффективность и способны выполнять широкий спектр задач, которые часто являются сложными для мобилизованных.

Также заместителю председателя ОП задали вопрос, будет ли распространяться механизм выплат, предусмотренный для участников программы "18-24", на военных, которые уже служат и старше этого возрастного диапазона, на что он дал положительный ответ.

"Если стрелок "18-24" в какой-то бригаде в свое время добровольно мобилизовался или был на контракте и ему автоматически продлили контракт до конца особого периода, – он получит все то же, в плане всех финансовых мотиваторов, как и человек, который пришел на этот контракт недавно. В этом плане все будет выравнено. По категории от 25 лет – да, прорабатывается контракт даже для мобилизованных старшего возраста. Чтобы, опять же, уравновесить все эти вопросы", – сказал Палиса.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала инициированный Минобороны Украины законопроект, который позволяет добровольцам учиться в вузах без отрыва от службы. Проект закона рассчитан на юношей, которые присоединились к защитникам Украины по программе "18-24".

Как писал OBOZ.UA, по словам Палисы, мобилизация в Украине будет продолжаться даже в случае прекращения огня. Этот процесс будет продолжен в течение определенного времени для того, чтобы в остальной части государства жизнь выглядела так, как она выглядит хотя бы сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!