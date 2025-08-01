Программу "18–24" расширили: какую возможность получили молодые добровольцы
Верховная Рада поддержала инициированный Министерством обороны Украины законопроект, который позволяет юным добровольцам учиться в вузах без отрыва от службы. Проект закона рассчитан на юношей, которые встали в ряды защитников Украины по программе "18-24".
Об этом заявил новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что законопроект Минобороны "усиливает право на образование для молодых людей".
"Улучшаем условия военной службы для граждан 18-24 лет", – сказал Шмыгаль.
В частности, согласно законопроекту, молодым военнослужащим:
- предоставляется право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы;
- гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период службы;
- предоставляется право на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования.
"Это позволит гражданам 18-24 лет не только приобщиться к защите Родины, но и одновременно получать компетенции и навыки для дальнейшей реализации в будущем", – подчеркнул новый глава Минобороны.
Что предшествовало
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новое правительство – в частности, новый премьер Юлия Свириденко и новый министр обороны Украины – выполнили его поручения по контрактам 18-24.
"Мы значительно расширяем круг людей, которые могут присоединиться к Силам обороны. Это мотивированные люди, это молодые люди, и именно на технологическую передовую – на использование дронов. Два года контракт, все бонусы контракта 18-24, очень хорошие выплаты и полное обучение, как это и нужно. Работать будем через бригады", – рассказывал Зеленский.
Также отметим, что в Верховной Раде обсуждают инициативу, которая позволит военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет выезжать за границу. По этому вопросу в парламенте уже есть много предложений.
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