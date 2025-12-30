Топ-5 логотипов брендов, которые могут узнать только те, кто вырос в 70-х

Когда-то их магазины были на главных улицах по всему миру, но сегодня их символы ощущаются как реликвии из другой эпохи.

Видео дня

Новая волна ностальгии привела к тому, что в интернете начали обсуждать набор винтажных логотипов брендов, которые могут распознать только люди, выросшие в 1970-х годах прошлого века, пишет OBOZ.UA.

Biba

Мало какие бренды так хорошо передают дух 1970-х годов, как Biba. Известный своей темной, гламурной эстетикой и брендингом в стиле ар-деко, этот модный ритейлер стал синонимом молодежного бунта и уличного гламура. Его логотип отражал тягу эпохи к смелому стилю, помогая закрепить Biba как культурное явление, а не просто магазин.

Lyons

Знакомый логотип Lyons вызывает воспоминания о чайных комнатах, кафе и магазинчиках. J. Lyons & Co когда-то была известным названием, предлагая все: от чашек чая до готовых блюд. Для многих логотип напоминает времена, когда кафе Lyons было неотъемлемой частью центров городов и семейных прогулок.

Fine Fare

Популярная сеть супермаркетов Fine Fare, которую все привыкли видеть на главных улицах Британии в 1960-х и 70-х годах, была одной из первых сетей супермаркетов этой страны. Ее логотип, часто выполненный простыми, практичными буквами, отражал простой подход к покупкам, который определял эпоху до того, как современные гиганты супермаркетов захватили рынок.

C&A

Логотип C&A мгновенно узнаваем всеми, кто вырос, покупая доступную одежду в 70-х годах. Магазины этого бренда были популярным местом для покупки повседневной одежды, возглавляя многие торговые улицы в центре европейских городов в течение десятилетий.

Littlewoods

Задолго до появления онлайн-шопинга логотип Littlewoods появился на ковриках по благодаря их известному каталогу. Для многих семей он символизировал выбор, стремление и восторг от просмотра страниц, заполненных одеждой, игрушками и товарами для дома, часто купленными в кредит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие 5 брендов стали самыми дорогими в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.