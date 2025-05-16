Американцы на вершине олимпа: назван топ-5 самых дорогих брендов года

За последние 20 лет совокупная стоимость 100 крупнейших брендов в мире выросла более чем в 7,5 раза и достигла $10,7 трлн. Это на 29% больше, чем год назад, что объясняется активным развитием инновационных компаний и использованием передовых технологий. А самым дорогим брендом четвертый год подряд остается Apple.

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Об этом говорится в 20-ом ежегодном исследовании BrandZ Most Valuable Global Brands, опубликованном компанией Kantar. В докладе ярко прослеживается диспропорция происхождения крупнейших компаний мира:

США – 82%;

Европа – 7%;

Китай – 6%.

В Kantar отметили, что изменения в географии брендов – не просто статистика, а индикатор масштабных сдвигов в мировой экономике, торговле и стратегиях маркетинга. Также аналитики подчеркнули, что рыночные индексы самых успешных брендов стабильно росли даже в периоды экономических кризисов.

Apple – 1,3 трлн долларов (+28% к результатам 2024 года);

– 1,3 трлн долларов (+28% к результатам 2024 года); Google – 944 млрд долларов (+25%);

– 944 млрд долларов (+25%); Microsoft – 884 млрд долларов (+24%);

– 884 млрд долларов (+24%); Amazon – 866 млрд долларов (+50%);

– 866 млрд долларов (+50%); Nvidia – 509 млрд долларов (+152%).

Следует подчеркнуть, что результат производителя чипов Nvidia стал самым впечатляющим в рейтинге. Это отражает растущий мировой интерес к разработкам в области ИИ и высокопроизводительных вычислений.

В 2025 году в глобальные 100 самых ценных брендов вернулись Spotify, Airtel – самый быстрорастущий телеком-бренд, аргентинский Mercado Libre, Zara и канадский RBC, показавший наибольший прирост среди финансовых брендов за пределами США.

Но некоторые крупные международные компании показали снижение стоимости. Например, спортивный бренд Nike потерял 31% своей стоимости, техногигант Samsung – 27%, а французский люксовый бренд Louis Vuitton – 14%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, возвращение Дональда Трампа в Белый дом способствовало значительному обогащению его семьи – только за последний месяц в компании, принадлежащие клану президента США, поступило не менее 2 млрд долларов. Основными источниками их доходов стали недвижимость, криптовалютные проекты и эксклюзивные клубы.

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