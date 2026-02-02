Только прямой посев: какие растения не стоит покупать в рассаде

Покупка рассады кажется самым простым способом быстро начать огородный сезон. Саженцы позволяют сэкономить время и не ждать, пока семена прорастут в открытом грунте. Однако не все культуры хорошо переносят пересаживание.

Некоторые растения болезненно реагируют на повреждение корней и долго восстанавливаются после переноса из контейнера на грядку. Именно поэтому часть овощей и цветов специалисты советуют высевать лишь непосредственно в грунт.

Подсолнухи

Покупать подсолнечник рассадой не стоит. Растение имеет выраженный стержневой корень, который легко повредить во время пересадки.

Специалист по садоводству Деймон Абди отмечает, что прямой посев помогает избежать нарушения развития главного корня. После появления всходов их достаточно проредить, оставив самые сильные растения.

Тыквенные культуры

К тыквенным относятся также кабачки, огурцы, дыни и патиссоны. Все они формируют главный корень, который впоследствии переходит в разветвленную систему.

Эксперт Натали Крист объясняет: "Тыквенные очень чувствительны к повреждению корней в молодом возрасте". Поскольку эти культуры растут очень быстро, им нужно непрерывное развитие корневой системы. Пересадка часто вызывает стресс из-за изменения почвы, влажности и освещения.

Горох

Горох имеет поверхностную и деликатную корневую систему. Кроме того, на корнях образуются клубеньки, фиксирующие азот.

По словам Натали Крист, пересаженный горох редко показывает лучшие результаты, чем высеянный сразу в грунт. Повреждение корней может уменьшить способность растения усваивать питательные вещества.

Фасоль вьющаяся

Вьющаяся фасоль растет очень быстро и легко прорастает из семян. Если опоздать с пересадкой, корни можно повредить.

Кроме того, при прямом посеве растение сразу приспосабливается к опоре, шпалере или сетке, и формирует усики в естественном направлении.

Кукуруза

Кукуруза легко прорастает в почве и не требует рассады. После пересадки она часто демонстрирует признаки шока: замедленный рост и слабые стебли.

Деймон Абди отмечает, что при простоте выращивания из семян нет смысла рисковать пересадкой.

Морковь

Морковь формирует главный стержневой корень – именно ту часть, которую мы употребляем в пищу. Пересаживание повышает риск его деформации.

Поврежденный или изогнутый корень может привести к искривленным, "раздвоенным" плодам. Поэтому морковь лучше высевать сразу на постоянное место.

Редис и другие корнеплоды

Редис, как и морковь, имеет стержневой корень. По словам Натальи Крист, такие растения сложнее восстанавливаются после повреждения, ведь площадь их корневой системы меньше по сравнению с мочковатой.

Это правило касается также свеклы, пастернака и репы. Они лучше чувствуют себя, когда растут в одном месте с самого начала без пересадки.

