Не сбивайте лед с деревьев в саду зимой: почему это опасно

Зимой сад часто покрывается льдом после дождя, мокрого снега или резкого похолодания. Увидев обледенелые ветки, многие пытаются как можно скорее "спасти" деревья, сбивая лед вручную.

Однако такая помощь может нанести больше вреда, чем пользы. Ледяная корка делает ветки особенно уязвимыми к механическим повреждениям. OBOZ.UA рассказывает, почему лучше не трогать лед на деревьях.

Почему не стоит сбивать лед с веток

Во время обледенения ветки становятся чрезвычайно хрупкими. Даже легкий удар метлой, граблями или палкой может привести к трещинам или полному слому. Внешне дерево может казаться крепким, но под слоем льда ткани уже находятся в напряженном состоянии.

Кроме того, удары по ветвям часто повреждают кору. Такие микротравмы зимой остаются незаметными, но весной могут стать "воротами" для болезней и вредителей. В результате дерево слабеет и хуже восстанавливается после зимы.

Лед может исчезнуть сам

Даже если температура воздуха держится ниже нуля несколько дней подряд, это не значит, что лед не начнет таять. Солнечные лучи способны нагревать ветки сильнее, чем окружающий воздух. Из-за этого лед постепенно отслаивается и сходит без какого-либо вмешательства.

Именно поэтому специалисты советуют не спешить. Естественное таяние значительно безопаснее для деревьев, чем механическая очистка.

Как подготовить сад к ледяным штормам

Лучшая защита от зимних повреждений – профилактика. Еще осенью стоит удалить все сухие, треснувшие или ослабленные ветки. Оптимальное время для обрезки – поздняя осень или начало зимы, когда деревья уже переходят в состояние покоя.

После опадения листьев легче заметить проблемные участки. Все срезы за этот период успевают затянуться, что уменьшает риск инфекций. Такая подготовка значительно снижает вероятность серьезных повреждений во время обледенения.

Что делать после ледяного шторма

После сильного обледенения сад стоит внимательно осмотреть. Если на небольших деревьях или кустах остались сломанные ветки, их можно осторожно удалить. Такие свисающие части опасны, ведь могут внезапно упасть и повредить здоровые ветви.

Также нужно проверить ствол и основные ветви на наличие глубоких трещин. Если дерево получило серьезные структурные повреждения, ему может понадобиться дополнительный уход весной.

