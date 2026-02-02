Терехов призвал максимально соблюдать обеспечение прав граждан во время мобилизации
Обеспечение прав граждан во время мобилизации остается одним из основных запросов общества. Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов, призвав уделить этому вопросу максимальное внимание.
"Мы все надеемся на мир и политические договоренности для прекращения огня. Но пока идут переговоры – война продолжается. Враг атакует и стремится захватить новые украинские территории, и это означает, что государство и народ должны защищаться, нужно пополнять ряды ВСУ и проводить мобилизационные мероприятия. При этом очень важно, чтобы мобилизации проходила справедливо, без нарушений, не превращалась в публичные конфликты между гражданами и ТЦК. К сожалению, такие случаи все еще имеют место", – констатировал Терехов.
Он напомнил, что в свое время большую огласку получила история о применении силы работником ТЦК к харьковскому учителю во время проверки документов. В этой ситуации пришлось разбираться суду. Недавно в сети снова разошлись резонансные кадры – силовой мобилизации мужчины в харьковском метрополитене. На видео люди в военной форме за руки и ноги буквально выносят человека из помещения.
"К сожалению, это не единичные явления. Убежден, что таких случаев ни в нашем городе, ни в нашем государстве быть не должно. Призываю руководство Министерства обороны выполнить поручение президента Украины и уделить максимальное внимание вопросу обеспечения прав граждан во время мобилизации. Не игнорировать проблему. Разбираться в каждом резонансном эпизоде. Обеспечить ношение боди-камер сотрудниками ТЦК и предоставлять обществу исчерпывающую информацию по каждому инциденту", – заявил глава АПМГ.
Война идет не только на земле, в воздухе и в море, подчеркнул мэр Харькова – она идет за умы и настроения общества.
"Самое дорогое, что есть у государства, – это доверие граждан. Именно оно определяет стойкость народа, мотивацию людей к сопротивлению врагу. И именно такие эпизоды "силовой мобилизации" постоянно использует враг для того, чтобы это доверие подорвать, ослабить наш дух, сломать волю к сопротивлению. Должны помнить, что Конституция Украины провозглашает человека, права, его жизнь и здоровье высшей ценностью. Именно это мы защищаем и отстаиваем. Этим мы отличаемся от автократий. И в соответствии с этими конституционными предписаниями должны действовать", – резюмировал Игорь Терехов.