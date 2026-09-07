Тепло даже в лютый мороз: раскрыт главный секрет отопления домов в Норвегии

В Норвегии зимой для обогрева домов используют электрические панельные обогреватели, дровяные печи и тепловые насосы. Однако эффективное отопление здесь начинается не столько с выбора прибора, сколько с уменьшения теплопотерь самого здания.

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Об этом говорится в отчете Норвежского управления водных ресурсов и энергетики (NVE), посвященном энергопотреблению в стране. Документ содержит данные о том, какие источники тепла чаще всего используются в жилых помещениях.

В частных домах электрические панельные обогреватели долгое время оставались одним из самых распространенных способов отопления. В многоквартирных домах чаще используют централизованное и водяное отопление.

При этом типичное норвежское жилье может сочетать несколько способов обогрева. Например, на стене может быть установлен электрический радиатор, а в другой части помещения — дровяная печь.

Исследования SINTEF также показывают, что электрические панели являются базовой системой отопления в норвежских домах по сравнению с другими технологиями, в частности тепловыми насосами.

Дровяная печь помогает снизить потребление электроэнергии

Дровяные печи широко используются в Норвегии в качестве основного или дополнительного источника тепла. Особенно полезными они становятся в холодные периоды, когда растет спрос на электроэнергию.

Исследования реальных норвежских домов показывают, что печь может напрямую снижать нагрузку на электрические обогреватели. Для жилья с панельным отоплением это особенно заметно во время сильных холодов.

Схема может быть довольно простой:

электрические панели поддерживают необходимую температуру;

печь дает дополнительное тепло во время похолодания;

когда она работает, радиаторы могут включаться реже;

в результате снижается пиковое потребление электроэнергии.

Какие тепловые насосы используют в Норвегии

В норвежских домохозяйствах широко распространены тепловые насосы типа "воздух–воздух". Также используются системы "воздух–вода" и геотермальные решения.

Их принцип работы отличается от обычного электрического обогревателя. Панель преобразует электроэнергию в тепло, тогда как тепловой насос переносит тепло из окружающей среды в дом.

Поэтому такие системы могут существенно сократить потребление электроэнергии по сравнению с традиционным электрическим отоплением. Кроме того, тепловые насосы являются более эффективным способом обогрева, чем, например, старые котлы на ископаемом топливе.

Главное — уменьшить теплопотери дома

Норвежский подход к отоплению в значительной степени основан на том, чтобы не выпускать уже произведенное тепло наружу.

Для этого используют хорошо утепленную оболочку здания, обеспечивают ее герметичность и применяют другие пассивные меры. Если дом хорошо удерживает тепло, нет необходимости постоянно включать мощное отопление – достаточно поддерживать нужную температуру.

Теплый пол в Норвегии также используется, однако его устанавливают не в каждом доме. Это лишь один из вариантов отопления, а не обязательная составляющая жилья.

Важную роль играет и вентиляция. В домах обычно устанавливают системы с рекуперацией тепла, которые позволяют проветривать помещения без значительных потерь тепла.

Принцип работы такой системы заключается в том, что тепло от воздуха, выходящего из дома, передается свежему воздуху, поступающему внутрь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что эффективность теплого пола в значительной степени зависит от правильного расчета теплопотерь дома. Если дом плохо утеплен, такая система может не справиться с необходимым обогревом.

Также отмечалось, что теплый пол может быть основным источником тепла, но в отдельных случаях его целесообразно сочетать с радиаторами. Выбор системы зависит, в частности, от типа жилья и его технических характеристик.

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