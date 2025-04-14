"Тепло будет нарастать": синоптик рассказала об изменении погоды в Украине и дала прогноз на Пасху

В Украине станет постепенно теплеть, а заморозки окончательно отступят. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует комфортные температуры и солнечные дни на протяжении всей предпасхальной недели.

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С потеплением украинцы ощутят весну даже ночью – температура воздуха больше не будет опускаться до нулевых отметок, рассказала Диденко в соцсетях. Во вторник, 15 апреля, воздух будет прогреваться до +14…+20 градусов, причем теплее всего будет на востоке страны.

"Неделя предпасхальная, будет в Украине теплой. Наконец-то прекратятся заморозки и тепло будет нарастать даже ночью. А в течение дня температура воздуха ожидается уже высокой", – отметила она.

Прохладнее завтра, 15 апреля, ожидается на западе и в прибрежных районах. Прогнозируемая особенность дня – сильный южный ветер, наиболее ощутимый на западе, севере, в Крыму и Приазовье. В большинстве центральных и южных областей, в восточной части – ветер умеренный.

В Киеве ожидается солнечная и теплая погода

В Киеве 15 апреля будет солнечно, сухо и тепло – температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов, а погода будет такой в течение всей недели. Ветер будет активным, но не помешает наслаждаться весенней атмосферой.

По словам Диденко, в течение недели температура будет расти, ночи станут мягкими, а днем будет по-настоящему уютно.

"Ночи в Украине будут теплеть, дневные градусы, как котики, будут царапаться вверх, но будут мягкими и комфортными", – рассказала синоптик.

Погода на Пасху

В воскресенье, 20 апреля, на большинстве территории Украины будет тепло и без осадков. Ночью синоптики прогнозируют от +7 до +12 градусов, днем – +18…+23. Лишь в западных областях возможны кратковременные дожди и грозы, а температура будет несколько ниже – +16…+21 градус. В целом погода будет способствовать празднованию и отдыху на свежем воздухе.

Диденко также напомнила, что предпасхальная неделя – особенная не только по прогнозу, но и по содержанию. Это время для очищения пространства, укрепления веры и поддержки тех, кто защищает Украину. Следует избавиться от мусора и лишних вещей вокруг себя.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на тепло, которое наконец-то вернулось в Украину, в начале мая снова ожидаются морозы. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до минусовых отметок в период со 2 по 4 мая.

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