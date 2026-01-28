В Одессе на побережье Черного моря зафиксировали массовую гибель морских коньков: что происходит. Фото

В Одессе экологи зафиксировали массовый мор морских коньков, которых начали находить на черноморском побережье. Причину гибели животных сейчас устанавливают.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции Юго-Западного округа. Отмечается, что информация о выбросе млекопитающих стала распространяться с 27 января 2026 года.

Что известно

Как сообщается, инспекторы провели обследование прибрежной полосы Черного моря на участке от пляжа "Ланжерон", где фиксировали наибольшее количество погибших животных, до 16-й станции Большого Фонтана.

В ходе обследования зафиксированы выбросы морских коньков вдоль береговой линии с плотностью от 2 до 92 особей на 1 м² побережья. При этом, как говорят экологи, количество погибших особей постепенно уменьшается в направлении 16-й станции Большого Фонтана.

Для установления возможных причин гибели водных организмов инспекцией отобраны пробы морской воды. Лабораторные исследования будут проводиться в лаборатории, после чего специалисты установят причину такого явления.

