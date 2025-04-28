"Свет всегда взойдет, тьма не победит": главный раввин Украины записал песню-обращение к Трампу. Видео

Главный раввин Украины Моше Асман записал песню о войне в Украине и обратился к президенту Дональду Трампу. По его словам, американский лидер может помочь достичь справедливого и крепкого мира.

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Свою аудиоработу он дополнил кадрами ударов РФ по Украине и их последствиями, в том числе баллистической атаки по Киеву 24 апреля, когда погибли 12 человек и почти сотня пострадали. Об этом говорится на Facebook-странице главного раввина Украины.

В песне он назвал Трампа тем, за кем следит весь мир, за каждым его шагом и действием. "Не позволяй, чтобы граница между добром и злом стиралась. Свет всегда взойдет, тьма не победит", – призвал президента США раввин.

По словам Моше Асмана, россияне "всегда лгут", "всегда прячут нож", а мир им не нужен, потому что они хотят "лишь кровь и огонь". При этом "трон царя построен на страхе и ненависти", а Трампу нужно "уничтожить империю зла".

"Дональд Трамп, это время бороться во имя света!

Все смотрят на тебя! Пора остановить эту боль

Мы молимся о мире здесь, под дождем из ракет.

Ключ – в твоих руках, тебе писать эту страницу,

И пусть Бог благословит тебя принести мир и свет", – говорится в песне.

Кто такой Моше Асман

Моше Асман – главный раввин Синагоги Бродского в Киеве и руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных громад. Он также один из основателей еврейского поселения Анатевка.

Асман является главным раввином иудеев Украины от движения Хабад. Подобный титул имеет и Яков Блайх – главный раввин ортодоксальных иудеев Киева и Украины, тоже активно поддерживающий Украину. У Моше Асмана 11 детей и трое внуков, а его приемный сын Матьягу (Антон) Самборский погиб на войне, служа в Вооруженных силах Украины.

По приглашению Моше Асмана в Украину приезжал пастор Марк Бернс – духовный советник президента США Дональда Трампа. Он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, собственными глазами увидел последствия войны и признался, что полностью изменил свое представление об Украине. Бернс признал, что раньше ему, как и многим другим, "промывали мозг" пропагандой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп вынужден снова обратить внимание на Украину, несмотря на давление со стороны российского диктатора Владимира Путина, однако вряд ли это изменит направление войны. Встреча Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Ватикане может означать, что перемирие близко как никогда, хотя вряд ли оно станет победой для Украины.

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