Сумму могут увеличить вдвое: в какой срок надо оплатить штраф от ТЦК

В Украине военнообязанных могут привлечь к ответственности за нарушение правил воинского учета. После того как территориальный центр комплектования накладывает штраф, гражданин имеет 10 дней, чтобы оплатить его или подать жалобу.

Если же в течение этого времени никаких действий не совершено, размер штрафа автоматически увеличивается вдвое. Об этом подробнее рассказывает OBOZ.UA.

По словам юриста Владислава Дерия, кроме увеличения штрафа, лицам также грозит блокировка банковских счетов.

"После получения постановления у вас есть десять дней, чтобы обжаловать его в судебном порядке. Если вы не подадите жалобу и не перечислите средства, ТЦК передаст дело государственному исполнителю. В результате сумма штрафа возрастет вдвое, а банковские счета будут заморожены", – подчеркнул специалист.

Кто может быть оштрафован

Штраф от военкомата грозит тем, кто нарушает правила воинского учета или не соблюдает требования законодательства о мобилизации. Это, в частности, касается несвоевременного обновления военно-учетных данных или неявки по полученной повестке.

Какой размер штрафа

В период военного положения штраф от ТЦК и СП составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен, а для должностных лиц и юридических лиц суммы могут быть еще выше. Нарушителей имеют право объявить в розыск и принудительно доставить в военкомат группой оповещения.

Напомним, штраф от ТЦК можно обжаловать в течение 30 дней, если он был выписан не в соответствии с процедурой. Для обжалования нужно написать заявление в ТЦК и СП, которое его наложило, и отправить по электронной почте или лично, его должны рассмотреть в течение 10 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада продлила военное положение еще на 90 дней, до 5 ноября 2025 года. Это уже 16-й раз, когда на территории нашей страны продлевают военное положение и мобилизацию после начала полномасштабного вторжения России.

