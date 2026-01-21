Пока Трамп активно выстраивает альтернативную ООН, главным преимуществом которой должно стать то, что она не та, что уже есть, -

Европа, как рассказывает Politico, уже задумывается насчёт альтернативного НАТО.

Всё идёт к тому, что оно будет создано на основе известной "коалиции желающих" (кстати - пока что довольно эффективной), то есть без непрогнозируемых Штатов, а заодно - без тормозящих работу НАТО Венгрии и Словакии.

У членов коалиции наработан достаточно высокий уровень доверия благодаря постоянным практическим и быстрым контактам между лидерами стран, а также между советниками по вопросам национальной безопасности.

При этом определённое сотрудничество с США тоже не исключается - понятно, при американском желании.

Главные же локомотивы потенциального альянса - самая милитаризованная и опытная в Европе Украина, ядерные Великобритания и Франция, а также географически вынужденная быть активной Польша.

Ну а всего в коалиции, которая таким образом может стать уже настоящим военным блоком, 35 стран, включая Украину, в том числе и далёкие от Европы: член НАТО Канада плюс Япония, Австралия и Новая Зеландия.

В сравнении с НАТО также присутствуют Австрия, Ирландия, Кипр, но отсутствует Северная Македония.

Итак, основной недостаток - негарантированность полноценного участия США, но это с лихвой компенсируется отсутствием деструктивных Орбана и Фицо (соответствующим странам вход без них, разум, будет открыт), а также основным преимуществом - присутствием Украины.

[А Трамп тем временем сделал репост сообщения, согласно которому настоящую угрозу представляют не Китай и Россия, а ООН и НАТО…]