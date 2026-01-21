Тысячи украинцев меньше чем за месяц "призвались" в Армию восстановления: кем работают и сколько им платят

За неполные три недели нового года работу в "Армии восстановления" нашли тысячи безработных украинцев – их в частности привлекают к разбору завалов, пошиву военной одежды, помощи пенсионерам. На это могло увеличение выплат за общественно полезные работы почти до 13 тыс. грн.

Видео дня

Об этом сообщили Государственной службе занятости. Всего за неполный первый месяц 2026 года участие в общественно полезных работах (ОКУ) в рамках проекта "Армия восстановления" приняли более 4,6 тысячи украинцев.

Отмечается, что за все время с момента запуска проекта в октябре 2022 года было выдано более 336 тыс. направлений, а на выплату зарплат участникам направили 2,9 млрд грн. Самыми активными регионами являются:

Харьковская область – 12,2 тыс. человек;

Полтавская область – 8,7 тыс. человек;

Киевская область – 8,3 тыс. человек.

Сколько платят в "Армии восстановления"

В 2026 году оплата общественно полезных работ в Украине заметно выросла. С 1 января участники проекта будут получать за полный месяц 12 970,5 грн (ранее – 12 тыс. грн), или 17 тыс. грн – на прифронтовых территориях (ранее – 16 тыс. грн).

Какую работу предлагают

Каждый регион имеет свои приоритеты (они определяются в сотрудничестве с военными администрациями и командованием), но в целом работа "Армии восстановления" имеет особое значение для общин, пострадавших в результате боевых действий. Чаще всего участников привлекают к таким работам:

помощь маломобильным группам населения : пенсионерам, людям с инвалидностью, пожилым людям, тяжелобольным и тем, кто нуждается в постороннем уходе;

: пенсионерам, людям с инвалидностью, пожилым людям, тяжелобольным и тем, кто нуждается в постороннем уходе; поддержка Вооруженных сил Украины (изготовление защитных сеток, ремонт и пошив амуниции и спецодежды, помощь в реабилитационных центрах, изготовление консервации и продуктов длительного хранения);

(изготовление защитных сеток, ремонт и пошив амуниции и спецодежды, помощь в реабилитационных центрах, изготовление консервации и продуктов длительного хранения); работы на объектах жизнеобеспечения и в пунктах укрытия;

и в пунктах укрытия; разбор завалов, восстановление жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий.

Кто может присоединиться к "Армии восстановления"

Зарегистрированные безработные.

Внутренне перемещенные лица, которые пока не имеют постоянной занятости.

Ветераны и женщины-ветераны.

Люди пенсионного возраста до 70 лет (на прифронтовых территориях).

Всего в программе были зарегистрированы 609 пожилых людей в возрасте 60-70 лет. Больше всего – в Запорожье (99 участников), Харьковской (98), Черниговской (90) и в Днепропетровской области (80).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в 2025 году украинские работодатели систематически задерживали выплату зарплат прежде всего в сфере производства химической продукции и в компаниях по поставке электроэнергии и газа, именно на эти отрасли пришлось наибольшее количество долгов. Наихудшая ситуация зафиксирована на Днепропетровщине, где сосредоточено более трети всех производств по невыплате заработной платы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!