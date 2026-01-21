В Украине готовят новые правила для супермаркетов и ресторанов: что известно

В Украине готовят законодательные изменения, которые позволят магазинам и ресторанам самостоятельно решать, пускать ли животных в помещение, без риска штрафов и юридических проблем. Отмечается, что это должно устранить правовую коллизию и дать бизнесу возможность действовать гуманно, особенно в холодный период, с учетом интересов людей, животных и самих заведений.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Сейчас в Украине сложилась парадоксальная ситуация, ведь общегосударственного запрета на посещение общественных мест с животными не существует.

В то же время правила устанавливает местная власть, и именно здесь возникает самая большая проблема. Например, в Киеве до сих пор действуют правила содержания собак и кошек, утвержденные решением Киевсовета еще в 2007 году. Согласно им, допуск животных в магазины, кафе, рестораны, медицинские учреждения и даже на спортивные площадки считается административным нарушением и может наказываться штрафом.

Единственное исключение – собаки-поводыри, которым не могут запретить доступ к любым помещениям. В результате бизнесы оказываются в серой зоне, ведь с одной стороны – формального общегосударственного запрета нет, с другой – местные правила предусматривают наказание.

Этой зимой украинские соцсети заполонили фото и видео бездомных собак в маршрутках, трамваях, подъездах и даже магазинах. Люди пытаются спасти животных от лютых морозов, пуская их погреться хотя бы ненадолго.

Один из резонансных случаев произошел в Днепре, когда во время сильного мороза бездомный пес зашел в предбанник магазина. Неравнодушные покупатели купили ему корм и коврик, однако охрана заставила животное выйти. Позже администрация объяснила: они поддерживают гуманное отношение, но вынуждены придерживаться действующих правил.

Именно такие истории и стали катализатором широкой дискуссии о необходимости изменений. Зоозащитные организации отмечают, что речь не идет о принуждении бизнеса пускать животных. Ключевая идея – дать заведениям право самостоятельно принимать это решение без страха штрафов и юридических коллизий.

"Мы имеем огромное количество животных на улицах, и в условиях морозов они просто не выживают. Бизнес должен иметь возможность действовать гуманно, и в отношении бездомных животных, и в отношении владельцев домашних любимцев", – отмечают активисты.

Вопрос уже вышел на уровень центральной власти. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, начато обсуждение с участием правительства, местных властей и зоозащитных организаций.

"Наша задача – четко урегулировать условия доступа животных в магазины и рестораны, в частности вопрос обустройства специальных мест для их пребывания", – подчеркнул Высоцкий. Ключевой принцип будущих изменений – свобода бизнеса. Заведения сами будут определять, пускать ли животных, при каких условиях и в каком формате, это могут быть отдельные зоны, ограничения по размеру или породам, требования к поводку или наморднику.

Пока изменения только готовятся, украинцы продолжают действовать по своему усмотрению. Животных все чаще пускают как в крупные супермаркеты, так и в маленькие магазинчики. Однако пока что – без четких правил и правовой защиты.

