Как обжаловать штраф от ТЦК: детальное объяснение

В Украине предусмотрены штрафы за уклонение от мобилизации: за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки от 17 до 25 тысяч гривен, для должностных и юридических лиц от 34 тысяч гривен. Однако штраф от ТЦК можно обжаловать в течение 30 дней, если он был выписан не в соответствии с процедурой.

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Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина. Также штраф можно обжаловать, если нет оснований для его наложения или в случае ненадлежащих действий работников ТЦК.

По словам специалиста, для обжалования штрафа нужно написать заявление в ТЦК и СП, которое его наложило, и отправить электронной почтой или лично. Стоит указать персональные данные, реквизиты штрафа, причины, по которым вы считаете штраф неправомерно выписанным, а также доказательства, подтверждающие ваши аргументы.

Территориальный центр комплектования должен рассмотреть заявление в течение 10 дней. Если оно будет признано обоснованным, то штраф отменят.

Что может быть основанием для обжалования штрафа

По словам Франчука, есть несколько оснований, которые могут быть основанием для того, чтобы обжаловать штраф ТЦК. Первое из них, если он был выписан с несоблюдением соответствующей процедуры:

– не была вручена повестка о явке в ТЦК и СП или повестка была вручена с нарушением сроков;

– неправильное оформление штрафа: не указана причина, не разъяснен порядок; ошибка в персональных данных;

– незаконное проведение заседания комиссии: комиссия ТЦК и СП, которая приняла решение о наложении штрафа, не имела на это полномочий или нарушила порядок проведения заседания

Кроме того, могут отсутствовать основания для наложения штрафа:

– есть законные основания для освобождения от воинского учета (возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства и т. п.), но ТЦК и СП не учло их;

– были уважительные причины для неявки в ТЦК и СП (пребывание на лечении или в командировке).

Ненадлежащие действия ТЦК и СП:

– работники ТЦК и СП прибегали к шантажу или угрозам, оказывали давление или требовали взяток;

– дискриминация: штраф был наложен на вас в связи с вашей расой, религией, политическими убеждениями и т.д.

– незаконное изъятие документов: работники ТЦК и СП изъяли у вас документы без законных оснований.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

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