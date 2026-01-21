В Украине объявили новые графики отключений света: чего ждать 22 января
В четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона.
Для бизнеса вновь вводятся графики ограничения мощности. Об этом свидетельствуют заявления "Укрэнерго" и ряда облэнерго вечером 21 января.
График отключений света в Сумской области
Отключения будут действовать круглосуточно. Суммарное количество часов без света может достигать 16 в сутки.
"В течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины. Единственная причина отключений – вооруженная агрессия российской федерации против Украины", – отметили в "Сумыоблэнерго".
Отключение электричества в Харьковской области: расписание на 22 января
- 1.1 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);
- 1.2 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);
- 2.1 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);
- 2.2 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);
- 3.1 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);
- 3.2 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);
- 4.1 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);
- 4.2 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);
- 5.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);
- 5.2 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);
- 6.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);
- 6.2 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч).
Где смотреть график отключений в своей области
Так как объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следуетузнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:
Сколько могут продлиться отключения света
Жесткие отключения электроэнергии в Украине могут оставаться в силе до начала марта, считает соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он объясняет: зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.
Как признает эксперт, ситуация будет тяжелой даже в том случае, если Россия не будет осуществлять новых атак на энергообъекты Украины. Дело в том, что энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы.
"Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – пояснил Корольчук.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ожидает от правительства четкого перечня решений по стабилизации ситуации в энергетике. Ответственность за наработанные действия будет нести все правительство, заявил он.
