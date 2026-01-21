В Украине объявили новые графики отключений света: чего ждать 22 января

В четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона.

Для бизнеса вновь вводятся графики ограничения мощности. Об этом свидетельствуют заявления "Укрэнерго" и ряда облэнерго вечером 21 января.

График отключений света в Сумской области

Отключения будут действовать круглосуточно. Суммарное количество часов без света может достигать 16 в сутки.

"В течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины. Единственная причина отключений – вооруженная агрессия российской федерации против Украины", – отметили в "Сумыоблэнерго".

Отключение электричества в Харьковской области: расписание на 22 января

1.1 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

– 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч); 1.2 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

– 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч); 2.1 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

– 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч); 2.2 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

– 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч); 3.1 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

– 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч); 3.2 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

– 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч); 4.1 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

– 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч); 4.2 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

– 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч); 5.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);

– 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч); 5.2 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);

– 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч); 6.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);

– 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч); 6.2 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч).

Где смотреть график отключений в своей области

Так как объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следуетузнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Сколько могут продлиться отключения света

Жесткие отключения электроэнергии в Украине могут оставаться в силе до начала марта, считает соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он объясняет: зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.

Как признает эксперт, ситуация будет тяжелой даже в том случае, если Россия не будет осуществлять новых атак на энергообъекты Украины. Дело в том, что энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы.

"Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – пояснил Корольчук.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ожидает от правительства четкого перечня решений по стабилизации ситуации в энергетике. Ответственность за наработанные действия будет нести все правительство, заявил он.

